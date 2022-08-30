Русский язык в школах Одессы и области преподавать не будут.

Об этом сообщил "Суспильному" директор департамента образования Одесской ОВА Александр Лончак.

"Мы рекомендовали вообще отойти от русских классов и школ. Применительно к русскому языку мы также не рекомендуем его факультативно преподавать.

Русских классов по области не будет и не будет вообще преподавания русского языка как предмета.

Возможно, если по заявлениям родителей будет определено, что они желают факультативно учить русский язык, то школа может принять такое решение", — сказал Лончак.

Ранее мы также писали, что в школах Киева на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что спустя шесть месяцев войны украинцы стали чаще разговаривать в быту по-украински, отказываться от российских музыки и сериалов, а также хуже относиться к жителям Крыма и "ЛДНР". Также жители Украины по-прежнему уверены в победе в войне, но в основном считают, что на это потребуется немало времени.

Напомним, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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