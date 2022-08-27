В Полтаве отдали под суд учительницу, поддерживающую "ЛДНР".

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Реестре судебных решений.

В решении говорится, что учительница химии и биологии Полтавской школы №4 во время уроков в приложении "Зум" "неоднократно осуществляла распространение материалов, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины". В частности, учительницу обвиняют в том, что она во время онлайн-уроков говорила на русском языке, а также заявила, что "в свое время надо было разобраться с Донбассом, они хотели федеративности, пусть они были бы федеративными республиками", и Украина "не подвергалась бы такой экзекуции".

Также она высказала предположение, что "ценой территорий федеративных республик, о которых говорилось, можно теперь потерять Украину".

Кроме того, учительница заявляла, что бойцы "Азова" "используют жесткие методы пыток, например, под ногти иголкой", и назвала их фашистами.

Ранее "Страна" писала, что экс-преподавательницу университета им. Драгоманова в Киеве Евгению Бильченко подозревают в госизмене. Ее обвиняют в создании сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны в Киеве.

Также мы сообщали, что под Житомиром будут судить учительницу, назвавшую войну "спецоперацией", а события в Буче - постановкой.