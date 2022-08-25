Экс-преподавательницу университета им. Драгоманова в Киеве подозревают в госизмене. Ее обвиняют в создании сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны в Киеве.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Судя по опубликованным фото, речь идет о Евгении Бильченко, которая уволилась из университета Драгоманова из-за критики закона об украинизации и уехала в РФ еще перед вторжением.

"По данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории страны-агрессора и, действуя по заказу кураторов из РФ, создала и администрировала в мессенджере Telegram ряд групп. В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в г. Киеве и Киевской области", - сообщили в прокуратуре.

Кроме нее, о подозрении сообщили еще двоим лицам.

Напомним, что недавно обвиненную в госизмене директора гимназии выпустили под залог. Бывшая директор киевской 75-й гимназии Алла Душкина обвиняется в сдаче позиций ВСУ в обмен на обещанную россиянами должность министра образования.

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