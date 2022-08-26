Во Львове задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу Львовской парторганизации ОПЗЖ Инну Иваночко по подозрению в госизмене. Ее обвиняют в том, что она "продвигала идеи федерализации".

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в своем Facebook.

По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. По указаниям спецслужб страны-агрессора она организовывала и лично принимала участия в проплаченных массовых мероприятиях, где распространялась ложная информация для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и свержения действующей власти в стране.

Офис генпрокурора сообщил, что Иваночко осуществляла подрывную деятельность против Украины. Занималась исполнением заказов страны-агрессора за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года, используя ресурсы общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях.

"Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, связь с российскими кураторами Иваночко поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о выполненных задачах.

Во время обысков у нее были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.

Женщине сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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