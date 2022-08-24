Авторитетное американское издание The Washington Post на прошлой неделе опубликовало две важных статьи о подготовке вторжения России.

В одной из них описывается, как США изо всех сил пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения.

Но украинские власти, говорится в статье, не поверили этим данным и не объявили эвакуацию территорий, которым угрожало вторжение. Что могло по идее спасти тысячи жизней - так читается между строк. Также ставится вопрос, почему, зная о вторжении, россиян пропустили так далеко в Киевской области и на юге страны.

"Страна" уже рассказывала, что этот нарратив может стать угрожающим для Зеленского впоследствии, когда война закончится. Особенно, если она будет заморожена в рамках уже захваченных Россией территорий, а в Киеве начнутся поиски виновных в этой утрате.

В другой статье описываются просчеты российских спецслужб, которые неверно интерпретировали настроения в Украине и ввели Кремль в заблуждение о том, что украинцы ждут российскую армию. Что сорвало планы молниеносного захвата Киева.

Приводим полные переводы этих статей.

"Дорога к войне: США изо всех сил пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения"

Солнечным октябрьским утром высокопоставленные разведчики, военные и дипломаты направились в Овальный кабинет для срочной встречи с президентом Байденом. Они прибыли со строго засекреченным разведывательным анализом, составленным из недавно полученных спутниковых изображений, перехваченных сообщений и показаний своих источников. Эти данные говорили о планах президента России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину.

В течение нескольких месяцев представители администрации Байдена с опаской наблюдали, как Путин собирает десятки тысяч солдат и выстраивает танки и ракеты вдоль границ Украины. По мере того, как лето подходило к концу, Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, сосредоточился на увеличивающемся объеме разведданных, связанных с Россией и Украиной. Он организовал встречу в Овальном кабинете после того, как его опасения в намерениях России переросла в тревогу.

Эта встреча была одной из нескольких по Украине той осенью. Байден и вице-президент Харрис заняли свои места в креслах перед камином, а госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, присоединились к директорам национальной разведки и ЦРУ, заняв места на диванах вокруг журнального столика.

Получив от Салливана задание составить всесторонний обзор намерений России, они сказали Байдену, что разведданные показали, что теперь все готово для массированного наступления.

По словам официальных лиц США, американские разведчики проникли во многие точки политического руководства России, разведаппарата и вооруженных сил. И они говорили о том, что военные планы Путина теперь гораздо более радикальные, чем аннексия Крыма в 2014 году и разжигание сепаратистского движения на востоке Украины. Они предусматривали захват большей части страны.

Используя карты, Милли показал позиции российских войск и территорию Украины, которую они намеревались захватить. Это был поразительно дерзкий план, который мог создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

Внимательно слушая брифинг, Байден, который вступил в должность с обещанием уберечь страну от новых войн, решил, что Путина нужно либо сдерживать, либо противостоять ему, и что Соединенные Штаты не должны действовать в одиночку.

Тем не менее, НАТО было далеко не единодушно в отношении того, как вести себя с Москвой, а доверие к США было слабым. После катастрофической оккупации Ирака, хаоса, последовавшего за выводом войск США из Афганистана, и четырех лет попыток президента Дональда Трампа подорвать альянс, не было уверенности, что Байден сможет эффективно возглавить ответ Запада на экспансию России.

Украина была проблемной и коррумпированной бывшей советской республикой, а ответ США и их союзников на предыдущую российскую агрессию был неопределенным и разобщенным. В случае вторжения украинцам потребовалось бы много нового вооружения, чтобы защитить себя. Если его будет слишком мало - это гарантирует победу России. Но слишком много оружия могло бы спровоцировать прямой конфликт НАТО с ядерной Россией.

Это первая из серии статей, посвященных тому, что было перед началом войны в Украине. Материал основан на интервью с более чем тремя десятками высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО о глобальном кризисе, конец которого еще не наступил. Некоторые из них говорили на условиях анонимности. Что касается Кремля, то там не ответили на неоднократные запросы о комментариях.

В то октябрьское утро, когда Милли изложил расстановку сил, он и другие обозначили намерения Путина. "По нашим оценкам, они планируют провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений", — сказал Милли президенту. - "Это их версия "шока и трепета" (военная доктрина армии США, которая применялась в Ираке - Ред).

Генерал Марк А. Милли

По данным разведки, русские должны были зайти с севера, по обе стороны от Киева. Часть сил должна были двигаться к востоку от столицы, через Чернигов, другие должны были обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через естественную брешь между "зоной отчуждения" на ЧАЭС и болотами. Атака должна была произойти зимой, чтобы танкам легче было пройти по твердой земле.

Сформировав клещи вокруг столицы, русские войска планировали овладеть Киевом за три-четыре дня. Спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского, убив его, если потребуется. Затем рассчитывали поставить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

Отдельно российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма заняли бы юго-восточное побережье. В РФ планировали, что эти действия могут занять несколько недель.

Территория Украины, которую РФ контролировала по состоянию на конец июля 2022 года

Сделав паузу для перегруппировки и перевооружения, армия РФ должна была двинуться на запад, к линии, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси. Свободными оставили бы только западные территории Украины, которые, по расчетам Путина, были населены неисправимыми неонацистскими русофобами.

Как рассказала директор национальной разведки Аврил Хейнс, несмотря на то, что Кремль продолжал отрицать свои военные планы, информация о готовящемся вторжении продолжала поступать. Она включала не только данные о расположении войск, но и такие тонкости, как "необычное и резкое увеличение Путиным финансирования военных операций в чрезвычайных ситуациях и наращивание резервных сил, даже когда другие насущные потребности, такие как реагирование на пандемию, не были закрыты".

Это не было похоже на простое запугивание, в отличие от крупномасштабного развертывания российских войск в апреле, когда путинские силы угрожали границам Украины, но так и не напали.

Некоторым в Белом доме было трудно осознать масштаб амбиций российского лидера.

"Это не было похоже на то, на что могла бы пойти разумная страна", — сказал позже один из участников встречи, комментируя запланированную оккупацию большей части страны площадью 232 тысяч квадратных миль и с населением почти 45 миллионов человек.

Причем некоторые части Украины настроены глубоко антироссийски, что создавало угрозу повстанческого движения, даже если Путин свергнет правительство в Киеве.

И все же разведка показывала, что все больше и больше войск прибывало к границам и располагалось для полноценной военной кампании. В русских лагерях складировали боеприпасы, продовольствие и важнейшие припасы.

Байден спрашивал своих советников: неужели они думают, что на этот раз Путин, скорее всего, нанесет удар?

Да, подтвердили они. Это реально. Хотя в течение следующих нескольких месяцев администрация публично заявляла, что не верит в то, что Путин принял окончательное решение. Единственное, что команда Байдена не могла сказать в тот осенний день - когда именно российский президент нажмет на курок.

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс, который служил послом США в Москве и имел самые прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, назвал российского лидера зацикленным на Украине. Контроль над страной был синонимом путинской концепции российской идентичности и власти. Путин был убежден, что Украина должна быть вновь поглощена. И это не оставляло сомнений в том, что Путин готов к вторжению.

Тремя месяцами ранее, в июле, он (Путин - Ред.) опубликовал эссе объемом 7000 слов "Об историческом единстве русских и украинцев", пропитанное сомнительными утверждениями. Он утверждал, что русские и украинцы были "одним народом" и Москва была "ограблена коварным Западом, когда Украина вышла из СССР.

"Я уверен, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией", — написал Путин.

Всего за несколько недель до публикации эссе Байден и Путин провели встречу на высшем уровне 16 июня, которую оба назвали конструктивной. Когда делегация Белого дома покинула встречу, проходившую в Женеве, она села в самолет "не думая, что мир стоит на пороге большой войны в Европе".

Но последующая публикация Путина привлекла внимание Штатов. В качестве меры предосторожности 27 августа Байден санкционировал изъятие вооружений на сумму 60 миллионов долларов, в основном оборонительного назначения, из запасов США и отправку их в Украину.

К концу лета, когда они собрали воедино разведданные с границы и из Москвы, аналитики, посвятившие свою карьеру изучению Путина, все больше убеждались, что российский лидер — сам бывший офицер разведки — увидел, что окно возможностей закрывается.

Украинцы ранее уже дважды поднимались, чтобы потребовать демократического будущего, свободного от вмешательства Москвы, во время Оранжевой революции 2004–2005 годов и протестов на Майдане 2013–2014 годов, предшествовавших аннексии Крыма Россией.

Путин и Байден в Женеве в июне 2021 года

Хотя Украина и не была членом НАТО или Европейского Союза, теперь она неуклонно продвигалась на западную политическую, экономическую и культурную орбиту. Этот дрейф подпитывал недовольство Путина о потере Россией империи.

Аналитики пришли к выводу, что Путин, которому вот-вот исполнится 69 лет, понимал, что у него мало времени, чтобы закрепить свое наследие в качестве одного из великих лидеров — того, кто восстановил господство России на евразийском континенте.

По мнению аналитиков, Путин считал, что любой ответ Запада на попытку вернуть Украину силой ограничится только возмущением. Он полагал, что администрация Байдена наказана унизительным уходом США из Афганистана и хочет избежать новых войн. Штаты и Европа все еще боролись с пандемией коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель, де-факто европейский лидер, покидала свой пост и передавала власть непроверенному преемнику. Президент Франции Эммануэль Макрон думал о президентских выборах и конкуренции с возродившимся правым крылом, а Британия переживала экономический спад после Brexit.

Большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа, которые, по мнению Путина, можно было бы использовать, как клин, чтобы расколоть западный альянс. Он накопил сотни миллиардов долларов наличных резервов и был уверен, что российская экономика сможет выдержать неизбежные санкции, как это было в прошлом.

По словам Салливана, Байден, получивший на октябрьском брифинге новые разведывательные данные и анализ, отреагировал двумя способами. Во-первых, чтобы попытаться сдержать Путина, решил послать кого-нибудь в Москву, чтобы он пообщался с русскими на высшем уровне и сказал им: "Если вы сделаете это, то будут такие последствия".

Во-вторых, нужно было проинформировать союзников.

Бернса отправили в Москву, а Хейнса — в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Спустя несколько месяцев Милли все еще носил в своем портфеле карточки с заметками, отражающими интересы и стратегические цели США. Они обсуждались на октябрьском брифинге. Он мог процитировать их наизусть.

"Как обеспечить соблюдение международного порядка в отношении страны с исключительным ядерным потенциалом, не прибегая к Третьей мировой войне?"

Первое "Не допускать конфликта между вооруженными силами США и НАТО с Россией". Второе - "Сдержать войну в географических границах Украины". Третье - "Укреплять и поддерживать единство НАТО". Четвертое - "Усилить Украину и дать ей средства для борьбы".

Советники Байдена были уверены, что Украина будет сопротивляться. Соединенные Штаты, Великобритания и другие члены НАТО потратили годы на подготовку и оснащение украинской армии, которая была более профессиональной и организованной, чем семь лет назад до нападения России на Крым и восточный регион Донбасса.

Но обучение было сосредоточено не столько на том, как организовать внутреннее сопротивление после российской оккупации, сколько на том, как предотвратить ее в первую очередь. Оружие, которое они поставили, было в основном малокалиберным и оборонительным, чтобы его не восприняли как провокацию Запада.

Администрация также серьезно беспокоилась о молодом президенте Украины, бывшем телевизионном комике, который пришел к власти на огромной волне народной поддержки и стремления к фундаментальным переменам, но утратил общественный авторитет отчасти из-за того, что не выполнил свое обещание мира с Россией. 44-летний Зеленский, похоже, не мог сравниться с безжалостным Путиным.

Математика была не в пользу Украины. У России было больше войск, больше танков, больше артиллерии, больше истребителей и управляемых ракет, и она продемонстрировала в предыдущих конфликтах свою готовность сломить своих более слабых противников, не обращая внимания на потери среди гражданского населения.

Киев мог пасть не так быстро, как ожидали русские, заключили американцы, но он падет.

2 ноября Бернса сопроводили в кремлевский кабинет Юрия Ушакова, советника Путина по внешней политике и бывшего посла в США. Начальник Ушакова был на другом конце телефонной линии и разговаривал с Бернсом из курортного города Сочи, где он уединился во время очередной волны коронавирусной инфекции в Москве.

Российский лидер процитировал свои обычные жалобы на расширение НАТО, угрозу безопасности России и нелегитимное руководство в Украине.

"Он очень пренебрежительно относился к президенту Зеленскому как к политическому лидеру", — вспоминал Бернс.

Научившись выслушивать путинские тирады за годы, проведенные в Москве, Бернс сделал свое собственное убедительное сообщение: Соединенные Штаты знают, что вы замышляете, и если вы вторгнетесь в Украину, вы заплатите огромную цену. Он сказал, что оставляет письмо от Байдена, подтверждающее карательные последствия любого нападения России на Украину.

Глава ЦРУ Уильям Дж. Бернс

Путин был очень прозаичным, сказал Бернс. Он не отрицал разведданных, указывающих на вторжение России в Украину.

Директор ЦРУ также встретился с другим советником Путина, Николаем Патрушевым, бывшим офицером КГБ, из родного города Путина Санкт-Петербурга, который руководил Советом безопасности России.

Патрушев думал, что Бернс прилетел в Москву, чтобы обсудить следующую встречу Путина и Байдена, и, похоже, был удивлен, что глава ЦРУ приехал с предупреждением об Украине.

Он почти точно повторил недовольство Путина историей и НАТО в своих дискуссиях с Бернсом. Казалось, что для серьезного взаимодействия не осталось места. Путин не принял необратимого решения начать войну, но его взгляды на Украину ужесточились, его склонность к риску возросла, и российский лидер считал, что его удобный момент скоро пройдет.

"Уровень моей озабоченности повысился, а не снизился", — сообщил глава разведки Байдену.

Пока Бернс разговаривал с Путиным, Блинкен сидел с Зеленским в Глазго, Шотландия, в кулуарах международного саммита по изменению климата. Он изложил разведывательную картину и описал российскую бурю, которая надвигалась на Украину.

"Мы были только вдвоем, в двух футах друг от друга", — вспоминал Блинкен. Это был "трудный разговор".

Блинкен уже встречался с украинским президентом и думал, что знает его достаточно хорошо, чтобы говорить откровенно, хотя и казалось сюрреалистичным говорить кому-то, что его страна подвергнется вторжению.

Он описал Зеленского, как серьезного, обдуманного и стойкого, сочетающего в себе веру и неверие. Он сказал, что проинформирует свою команду. Но украинцы уже "видели ряд уловок России в прошлом", и Зеленский явно беспокоился об экономическом коллапсе, если в Украине начнется паника.

Презентация Блинкена и скептицизм Зеленского задали шаблон, который будет повторяться в течение следующих нескольких месяцев. Украинцы не могли позволить себе полностью отказаться от американской разведки. Но, с их точки зрения, информация была спекулятивной.

Зеленский слышал предупреждения США, вспоминал он позже, но сказал, что американцы не предлагали Украине того оружия, которое необходимо для самообороны.

"Можно миллион раз сказать: "Слушай, может быть вторжение". Ладно, может быть вторжение — самолеты дадите?" — сказал Зеленский. - "Вы дадите нам ПВО? "Ну, вы не член НАТО". О, хорошо, тогда о чем мы говорим?"

По словам Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, американцы предоставили мало конкретных разведывательных данных в поддержку своих предупреждений вплоть до последних четырех или пяти дней до начала вторжения.

Менее чем через две недели после встречи в Глазго, когда Кулеба и Андрей Ермак, глава администрации Зеленского, посетили Госдепартамент в Вашингтоне, высокопоставленный американский чиновник встретил их с чашкой кофе и улыбкой. "Ребята, копайте окопы!" — начал чиновник.

"Когда мы улыбнулись в ответ, — вспоминал Кулеба, — чиновник сказал: "Я серьезно. Начинайте копать траншеи. … На вас нападут. Масштабная атака, и к ней нужно подготовиться". Мы спросили подробности, их не было".

Если американцы были разочарованы скептическим отношением Украины к планам России, украинцы были не менее обеспокоены все более публичными предупреждениями США о грядущем вторжении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Нам нужно было найти баланс между реалистичной оценкой рисков и сохранением экономического и финансового положения", — сказал Кулеба. - "Каждый комментарий, исходящий из Соединенных Штатов о неизбежности войны, немедленно отражался на курсе гривны".

Ряд официальных лиц США оспаривают эти воспоминания украинской стороны, заявляя, что они предоставляли киевскому правительству конкретную разведывательную информацию на раннем этапе и в ходе подготовки к вторжению.

Тем не менее, когда дело дошло до Украины, разведка США вряд ли была открытой книгой. Официальное руководство запрещало разведывательным службам делиться тактической информацией, которую Украина может использовать для проведения наступательных атак на позиции российских войск в Крыму или против прокремлевских сепаратистов на востоке.

В украинской разведке были российские "кроты" и официальные лица США боялись, что секретная информация попадет в руки Москвы. После начала войны администрация Байдена изменила свою политику и поделилась информацией о передвижениях российских войск по Украине на том основании, что теперь страна защищается от вторжения.

На дополнительной встрече во время саммита "Большой двадцатки" в Риме в конце октября Байден поделился некоторыми новыми разведданными и выводами с ближайшими союзниками — лидерами Великобритании, Франции и Германии.

В середине ноября Хейнс использовал ранее запланированную поездку в Брюссель, чтобы проинформировать более широкий круг союзников: совет НАТО, состоящий из 30 членов. Выступая перед большой аудиторией, она ограничилась тем, что, по мнению разведки, было уже доказано, и не предложила политических рекомендаций.

"Ряд членов скептически отнеслись к идее, что Путин серьезно готовился к возможности крупномасштабного вторжения", — вспоминал Хейнс.

Французские и немецкие официальные лица не могли понять, почему Путин пытается вторгнуться и оккупировать большую страну, где на границе сосредоточено от 80 до 90 тысяч военнослужащих. Другие утверждали, что русские проводили учения, или имитировали их, чтобы скрыть цель, не связанную с вторжением.

Директор национальной разведки Аврил Хейнс

Большинство выразили сомнение. Только британцы и страны Балтии были полностью согласны с данными американской разведки. В какой-то момент чиновник из Лондона встал и жестом указал на Хейнса. "Она права", — сказал чиновник.

Но Париж и Берлин помнили о решительных заявлениях США, основанных на разведданных об Ираке. Тень этого глубоко ошибочного анализа нависла над всеми обсуждениями вторжения в Украину. Некоторые также считали, что всего несколько месяцев назад Вашингтон сильно переоценил устойчивость правительства Афганистана в момент вывода американских войск. Правительство рухнуло, как только талибы вошли в Кабул.

"Американская разведка не считается надежным источником", — сказал Франсуа Эйсбур, эксперт по безопасности и давний советник французских чиновников.

Многие из новых членов НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе думали, что Путин "может что-то сделать, но это будет ограничено по масштабу", максимум "еще один укус от украинского яблока", подобно тому, что произошло в 2014 году.

Но Великобритания и страны Балтии, которые всегда нервничали по поводу намерений России, считали, что грядет полномасштабное вторжение.

Когда скептически настроенные государства-члены запросили дополнительные разведданные, американцы предоставили их, но воздержались от раскрытия всей информации.

Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты редко раскрывали свои самые важные разведданные из-за опасений утечки секретов. В тот раз они утаили необработанные перехваты и природу человеческих источников, которые были важны для определения планов Путина. Это особенно разозлило французских и немецких чиновников, которые давно подозревали, что Вашингтон и Лондон иногда скрывают основу своей разведывательной информации, чтобы она выглядела более достоверной, чем была на самом деле.

Макрон и Меркель много лет имели дело с Путиным, и им было трудно поверить, что он был настолько иррационален, чтобы развязать катастрофическую войну. В течение нескольких недель после встречи Байдена в Женеве они пытались организовать саммит ЕС-Россия, но были отвергнуты скептически настроенными членами блока, которые увидели в этом опасную уступку агрессивной позиции России.

Спустя несколько месяцев, несмотря на новые данные американской разведки, французы и немцы настаивали на том, что есть шанс для дипломатии. Американцы и британцы мало надеялись на то, что любые дипломатические усилия оправдают себя, но были готовы держать дверь открытой.

Каждая сторона была убеждена, что она была права, но была готова действовать так, как будто могла ошибаться.

В течение следующих нескольких месяцев американцы стремились показать европейцам, что они по-прежнему готовы искать мирное решение, хотя в глубине души они были убеждены, что любые попытки России вести переговоры — это фарс.

7 декабря Путин и Байден поговорили по видеосвязи. Путин заявил, что расширение западного альянса на восток было главным фактором в его решении отправить войска к границе с Украиной. Он утверждал, что Россия просто защищает свои интересы и территориальную целостность.

Байден ответил, что Украина вряд ли в ближайшее время вступит в НАТО и что Соединенные Штаты и Россия могут прийти к соглашению по другим опасениям России по поводу размещения американских систем вооружений в Европе. Теоретически было место для компромисса.

Украинцы продолжали свои контакты с европейскими правительствами, которые все еще казались гораздо менее убежденными в намерениях Путина, чем американцы.

Кулеба и другие члены правительства считали, что война будет, но нее могли поверить, что предстоит война такого масштаба.

"Единственной страной в мире, которая настойчиво говорила нам с уверенностью, что будут ракетные удары, были США. … Все остальные страны не разделяли этот анализ и говорили: да, война возможна, но это будет скорее локальный конфликт на востоке Украины", - вспоминал глава МИД Украины.

"Поставьте себя на наше место, — сказал Кулеба. - "С одной стороны, США говорят вам что-то совершенно невообразимое, а все остальные подмигивают и говорят, что это не то, что, по их мнению, произойдет".

Кулеба был далеко не одинок в своем скептицизме. Окружение украинского президента разделяло эту позицию.

"Мы серьезно относились ко всей информации, которую нам давали наши западные партнеры", — вспоминал Ермак, глава администрации Зеленского. - "Но давайте будем честными: представьте, если бы вся эта паника, которую подталкивало так много людей, имела место. Создание паники — метод русских. … Представьте, если бы эта паника началась за три-четыре месяца до этого. Что было бы с экономикой? Смогли бы мы продержаться пять месяцев, как сейчас?"

В начале января заместитель госсекретаря США Венди Шерман возглавила дипломатическую делегацию в Женеве и встретилась со своим российским коллегой Сергеем Рябковым, которого она хорошо знала. Он повторил позицию Москвы по Украине, официально изложенную в середине декабря в двух предложенных договорах, — что НАТО должен прекратить свои планы расширения и прекратить любую деятельность в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года, включая Польшу, Румынию, Болгарию и страны Балтии.

Отклонив предложение закрыть двери НАТО и понизить статус существующих членов, администрация вместо этого предложила переговоры и меры по укреплению доверия в ряде областей безопасности. Предложение было обусловлено деэскалацией военной угрозы Украине. Рябков сказал Шерман, что Россия разочарована американской позицией.

"Все западные союзники хотели показать, что существует альтернативный путь, предполагающий диалог и уважение к России как к великой державе", — сказал высокопоставленный чиновник британского правительства, участвовавший в переговорах. "Что становилось все более очевидным, так это то, что Россию это не интересовало".

По мере того, как Соединенные Штаты шли по дипломатическому пути, они также размещали силы для защиты НАТО и демонстрировали американскую готовность вступить в игру. В то время как Байден неоднократно заявлял, что американских войск в Украине не будет, Пентагон увеличил предварительно размещенные запасы оружия в Польше и перебросил туда вертолетный батальон из Греции. В Прибалтику были переброшены десантники из 173-й воздушно-десантной дивизии. Дополнительные войска были отправлены из Италии в восточную Румынию, а другие - в Венгрию и Болгарию.

В течение следующих нескольких месяцев военное присутствие США в Европе увеличилось с 74 до 100 тысяч военнослужащих. Количество надводных боевых кораблей в регионе увеличилось с пяти до 26. Боевые воздушные патрули и разведка круглосуточно выполняли задания над восточным флангом альянса с видимостью в глубине Украины.

США установили прямую линию связи между украинскими военными и европейским командованием США. Высокозащищенная система позволяла американцам поддерживать прямой контакт со своими украинскими коллегами по мере развития событий.

Администрация также отправляла оружие в Украину. В декабре Байден санкционировал изъятие оружия из запасов США на дополнительные 200 миллионов долларов.

Но каждый шаг в кампании администрации был направлен на то, чтобы избежать прямого участия США в военном столкновении. Это влияло на то, какую помощь и какое оружие предоставить украинцам для самообороны.

В рамках кампании, направленной на то, чтобы убедить мир в том, что грядет, и разубедить россиян, Белый дом к концу 2021 года решил бросить вызов нежеланию спецслужб разглашать часть своей наиболее секретной информации.

Американская разведка обнаружила спланированные русскими операции "под ложным флагом", в ходе которых они собирались организовывать нападения на собственные силы, как если бы они прибыли из Украины. По мнению представителей администрации, публичное разоблачение этих планов могло лишить Путина возможности придумать предлог для вторжения.

В качестве первого шага Белый дом решил раскрыть масштабы продолжающегося наращивания войск у границ Украины. В начале декабря администрация опубликовала фотографии со спутника, а также карту, созданную американскими аналитиками, на которой были показаны позиции российских войск, а также анализ российского планирования, проведенный разведывательным сообществом.

В анализе говорилось, что русские планировали широкое передвижение 100 батальонных тактических групп с участием до 175 тысяч военнослужащих, а также бронетехники, артиллерии и техники. Картина, которую чиновники администрации разрабатывали в тайне несколько недель, теперь увидела весь мир.

Выкладки американской разведки

В конце января британское правительство публично обвинило Россию в заговоре с целью установления в Киеве марионеточного режима. Обвинение, основанное на данных американской и британской разведки, было раскрыто в заявлении для прессы министра иностранных дел Лиз Трасс, сделанном поздно вечером в Лондоне, как раз вовремя для воскресных утренних газет.

В начале февраля администрация Байдена сообщила, что Москва рассматривает возможность смонтировать ролик о фальшивом украинском нападении на российскую территорию или русскоязычных людей. По словам официальных лиц, пропагандистский фильм собирались насытить зрелищными сценами взрывов, трупами, людьми, изображающими из себя жертв, и скорбящими, которые притворяются, что скорбят по погибшим.

12 января Бернс встретился в Киеве с Зеленским и дал откровенную оценку. Разведывательная картина только прояснила, что Россия намеревалась нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральную власть. США также обнаружили ключевой элемент планирования: Россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, где на взлетно-посадочных полосах могут разместиться массивные российские транспорты с войсками и оружием. Так начнется штурм Киева.

В какой-то момент их разговора Зеленский спросил, угрожает ли ему или его семье личная опасность. Бернс сказал, что Зеленскому нужно серьезно относиться к своей личной безопасности.

Риски для президента росли. Разведка в то время указывала, что российские группы убийц, возможно, уже находятся в Киеве и ждут своей активации.

Но Зеленский сопротивлялся призывам переместить свое правительство и был непреклонен в вопросе провоцирования паники в обществе.

"Нельзя просто сказать мне: "Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно откладывать деньги, им нужно запасаться продуктами", — сказал Зеленский. "Если бы мы сообщили об этом, то я бы с октября прошлого года терял 7 миллиардов долларов в месяц, а в тот момент, когда русские напали, они бы нас забрали в течение трех дней".

Для Зеленского решение оставить людей в стране, где они могли бы сражаться, чтобы защитить свои дома, было ключом к отражению любого вторжения.

Украинские официальные лица по-прежнему были раздражены тем, что американцы не раскрывают подробности своих разведывательных источников.

Но не только западная разведка считала, что Зеленскому следует готовиться к полномасштабному вторжению. Некоторые представители украинской разведки, хотя и скептически относились к тому, что Путин нанесет удар, планировали худшее. Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, сказал, что за три месяца до войны вывез архивы из своего штаба и подготовил запасы горючего и боеприпасов.

Американцы повторили предупреждения 19 января, когда Блинкен нанес краткий визит в Киев для личной встречи с Зеленским и Кулебой. К ужасу госсекретаря, Зеленский продолжал утверждать, что любой публичный призыв к мобилизации вызовет панику, а также отток капитала, который подтолкнет и без того шатающуюся экономику Украины к краю пропасти.

Зеленский сказал Блинкену, что он и правительство остаются в Киеве.

Он начал подозревать, что некоторые западные официальные лица хотели, чтобы он бежал, чтобы Россия могла установить марионеточное правительство, которое придет к урегулированию путем переговоров с державами НАТО.

"Я уверен, кого-то очень волновало, что будет со мной и моей семьей. Но кто-то, вероятно, хотел просто покончить с этим быстрее. Я думаю, что у большинства людей, которые мне звонили, не было веры в то, что Украина может противостоять этому и выстоять" - рассказал Зеленский.

"У меня было ощущение, что русские хотели подготовить нас к мягкой капитуляции страны. И это страшно" - добавил он.

На пресс-конференции 19 января Байден сказал, что, по его мнению, Россия вторгнется. Путин зашел слишком далеко, чтобы отступать.

Байден пообещал, что Запад ответит на атаку России. "Наши союзники и партнеры готовы нанести серьезный ущерб России и российской экономике", — сказал он, предсказывая, что если Путин отдаст приказ о вторжении, это станет катастрофой для России.

На тот момент это было одно из самых сильных предупреждений Байдена. Но президент при этом добавил, что "незначительное вторжение" российских войск, в отличие от полномасштабного вторжения, может не вызвать жесткого ответа, давая понять, что НАТО не единодушно выступает против любого применения Россией силы.

Байден на пресс-конференции 19 января 2021 года

Комментарии Байдена выявили недостатки в планировании его собственной администрации, а также в НАТО. Блинкен был в Киеве, поклявшись, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину во всех отношениях, кроме использования собственных сил, в случае нападения на страну. Но в частном порядке представители администрации уже несколько недель обдумывали, как они отреагируют на "гибридную" атаку, в ходе которой Россия может нанести разрушительный киберудар по Украине и нанести ограниченный удар по восточной части страны.

Зеленский и его помощники, которые все еще не были уверены, что Путин пойдет войной, ответили на комментарии Байдена о "незначительном вторжении" едким твитом.

"Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы".

На следующий день Байден пояснил, что если "какие-либо организованные российские подразделения перейдут границу Украины, это будет вторжением", за которое Путин заплатит. При этом некоторые чиновники Белого дома тихо возмутились тем, что пока администрация пытается заручиться поддержкой Украины, Зеленский больше заинтересован в том, чтобы ткнуть президента из-за неуклюжего комментария.

"Это было неприятно", — сказал бывший чиновник Белого дома. - "Мы предпринимали шаги, которые пытались помочь ему, но было ощущение, что он защищает свой собственный политический бренд".

Помощник Зеленского, помогавший создать твит, сказал, что он должен был дать отпор Байдену, а также быть легким и юмористическим, чтобы разрядить растущее напряжение. Близкое окружение Зеленского беспокоилось, что прогнозы Вашингтона о том, что война не за горами, могут иметь непредвиденные последствия.

Команда Зеленского попыталась успокоить Вашингтон примирительным посланием.

"Спасибо, президенту США за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь", — написал Зеленский в Твиттере с эмодзи в виде флагов США и Украины.

21 января в Женеве выдался холодный пасмурный день, порывистый ветер хлестал по поверхности обычно спокойного Женевского озера. Блинкен и его помощники сидели напротив своих российских коллег за столом, накрытым в бальном зале роскошного прибрежного отеля.

Блинкен и глава МИД РФ Лавров обменялись напряженными любезностями и затронули вопросы, не связанные с Украиной, прежде чем все-таки заговорить и об этом.

Блинкен снова изложил позицию США: если у Путина были опасения по поводу безопасности, Вашингтон и союзники готовы говорить о них, но как только начнется вторжение в Украину, санкции Запада будут быстрыми и беспощадными. Если хоть один российский солдат или ракета коснется хотя бы одного дюйма территории НАТО, Соединенные Штаты будут защищать своих союзников.

Блинкен нашел ответы Лаврова резкими и непреклонными. После полутора часов бесплодных метаний, казалось, что больше сказать было нечего. Но когда их помощники начали выходить из бального зала, Блинкен задержался и попросил русского министра поговорить с ним наедине. Они вошли в небольшой соседний конференц-зал и закрыли дверь.

Блинкен и Лавров перед встречей 21 января в Женеве

Среди американских дипломатов ходило мнение, что Лавров, который занимал пост министра иностранных дел России 18 лет, резкий и доктринерский, но иногда бывает откровенным и реалистичным в отношении отношений между двумя их странами.

Еще раз обсудив ситуацию с Украиной, Блинкен остановился и спросил: "Сергей, скажи мне, что вы на самом деле пытаетесь сделать? Вы действительно озабочены по поводу вопросов безопасности, которые поднимает Россия по НАТО и по предполагаемой военной угрозе со стороны альянса? Или дело было в почти богословской вере Путина в то, что Украина была и должна вновь стать неотъемлемой частью России-матушки?".

Лавров молча открыл дверь и ушел.

Это была последняя личная встреча высокопоставленных представителей национальной безопасности России и США перед вторжением.

Байден еще раз разговаривал с Путиным по телефону. 12 февраля Белый дом сказал, что он сказал российскому президенту, что "хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям".

Днем ранее британский министр обороны Бен Уоллес прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Уоллес предупредил Шойгу, что Россия столкнется с ожесточенным сопротивлением, если она вторгнется в Украину. "Я знаю украинцев — я был в Украине пять раз — и они будут воевать. Моя мать украинка", — сказал Уоллес.

Шойгу представил длинный и уже знакомый список жалоб и сказал, что Россия не может мириться с западным курсом Украины.

Когда британские официальные лица собирались уходить, Шойгу обратился напрямую к Уоллесу. "Он посмотрел мне в глаза и сказал: "У нас нет планов вторгаться в Украину", — вспоминал Уоллес. — Это показывает, насколько это было ложью".

Бен Уоллес (справа) с Сергеем Шойгу

18 февраля Байден сказал репортерам в зале Рузвельта в Белом доме: "На данный момент я убежден, что он принял решение» о вторжении. У нас есть основания так полагать".

Однако французы продолжали искать выход из кризиса.

20 февраля Макрон позвонил Путину и попросил его дать согласие на встречу в Женеве с Байденом. Беседа привела французского президента к мысли, что Путин, наконец, готов искать урегулирование. Президент Франции и его советники считали, что совершили прорыв. Дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн даже танцевал.

Но на следующий день в телеобращении Путин официально признал две сепаратистские украинские области на Донбассе, включая территорию, контролируемую Киевом, независимыми государствами. Это был явный признак того, что Путин намеревался расчленить Украину.

Пока Великобритания и Франция делали последние дипломатические усилия, мировые лидеры собрались в Мюнхене на ежегодную конференцию по безопасности. Зеленский там присутствовал. Это вызвало опасения у некоторых официальных лиц США, что его отсутствие может дать России идеальный момент для нанесения удара. Другие задавались вопросом, верил ли украинский лидер в то, что Россия нападет, и воспользовался ли возможностью покинуть страну до того, как начали падать бомбы.

В своем выступлении Зеленский напомнил собравшимся, что его страна уже находится в состоянии войны с Россией, а украинские войска воюют против восточных сепаратистов с 2014 года.

"Чтобы реально помочь Украине, не обязательно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения", — сказал Зеленский. Вместо этого Европейский союз и НАТО должны приветствовать Украину в своих организациях".

Некоторые европейские чиновники все еще не были убеждены в том, что нападение грядет. Один из них сказал репортеру: "У нас самих нет явных доказательств того, что Путин принял решение, и мы не видели ничего, что свидетельствовало бы об обратном".

"Это казалось чем-то потусторонним", — сказал британский чиновник. В кулуарных беседах американские и британские официальные лица были убеждены в неизбежном вторжении, но в зале не было такого настроения.

Зеленский в интервью The Post в своем офисе в Киеве 8 августа 2022 года

Для Кулебы поворотный момент наступил через несколько дней после Мюнхенской конференции 18-20 февраля, когда он снова отправился в Вашингтон.

"Это были дни, когда я получил более конкретную информацию", — вспоминал он. В конкретном аэропорту А в России, сказали ему, пять транспортных самолетов уже находятся в полной боевой готовности, готовые в любой момент принять десантников и доставить их в направлении конкретного аэропорта Б в Украине.

Представители западной разведки, оглядываясь назад на беспорядочную атаку России на Киев, признают, что они переоценили эффективность российских вооруженных сил.

Рано вечером 23 февраля Белый дом получил срочную разведывательную информацию. Сообщалось, что была "высокая вероятность", что вторжение началось. Войска были в движении, и русские выпустили ракеты по целям на Украине. Собрались высшие советники президента; некоторые встречались в ситуационной комнате, а другие присоединялись по защищенной линии.

Салливан поговорил с Ермаком, главой администрации Зеленского.

Ермак сказал Салливану подождать — он хотел вызвать Зеленского к телефону, чтобы поговорить напрямую с Байденом. Салливан перевел звонок президенту.

Зеленский умолял Байдена немедленно связаться с как можно большим количеством других мировых лидеров и дипломатов, чтобы сказать им, чтобы они высказались публично, позвонили Путину напрямую и сказали ему "выключить это".

"Зеленский был встревожен", — вспоминал Салливан. Он попросил Байдена предоставить все разведданные, которые можно сейчас получить. "Мы будем сражаться, мы будем защищаться, мы можем удержаться, но нам нужна ваша помощь" - сказал Зеленский.

"Российские шпионы неверно истолковали Украину и ввели Кремль в заблуждение по мере приближения войны"

Ниже - вторая статья Washington Post - о том, почему россиянам не удалось взять Киев.

"В последние дни перед вторжением в Украину российская служба безопасности начала рассылать загадочные инструкции информаторам в Киеве. Собирайтесь и уезжайте из столицы, посоветовали кремлевским коллаборационистам, но оставьте ключи от своих домов.

Указания исходили от старших офицеров подразделения ФСБ России с прозаичным названием — Управление оперативной информации — но со зловещим заданием: обеспечить обезглавливание украинского правительства и проследить за установлением пророссийского режима.

Оперативники ФСБ были настолько уверены, что скоро будут контролировать рычаги власти в Киеве, что последние дни перед войной они провели, обустраивая конспиративные квартиры или помещения в квартирах осведомителей и других местах для запланированного притока персонала.

Сообщения, разоблачающие эти приготовления, являются частью большого массива конфиденциальных материалов, полученных украинскими и другими службами безопасности. Они дают представление о деятельности ФСБ, которая несет огромную ответственность за провал российского военного плана..

ФСБ провела десятилетия, шпионя за Украиной, подкупая чиновников и работая над тем, чтобы воспрепятствовать любому кажущемуся дрейфу в сторону Запада. И все же ФСБ не удалось вывести из строя украинское правительство. Ее аналитики либо не понимали, насколько резко Украина отреагирует, либо понимали, но не могли или не хотели донести такие трезвые оценки до президента России Владимира Путина.

"Русские ошиблись на милю", — сказал высокопоставленный американский чиновник, имеющий постоянный доступ к секретным разведывательным данным о России и ее службах безопасности. "Они развернули целую военную операцию, чтобы захватить стратегические объекты, которые были им не по силам", — сказал чиновник. "Ошибка России была действительно фундаментальной и стратегической".

Данные западных спецслужб показывают, что подразделение ФСБ, ответственное за Украину, резко увеличилось за несколько месяцев до войны и рассчитывало на поддержку обширной сети агентов в аппарате безопасности Украины. По словам официальных лиц, некоторые подчинились, в то время как другие, похоже, прикарманили свои выплаты ФСБ, но отказались выполнять приказ Кремля, когда начались боевые действия.

Есть записи, которые добавляют загадочности российским просчетам. Обширные опросы, проведенные для ФСБ, показывают, что большие слои населения Украины были готовы сопротивляться российскому вторжению и что любые ожидания того, что российские войска будут встречены как освободители, были необоснованными. Несмотря на это, по словам официальных лиц, ФСБ продолжала кормить Кремль радужными оценками о том, что украинские массы будут приветствовать прибытие российских военных и восстановление дружественного Москве правительства.

"В ГРУ и в вооруженных силах было много принятия желаемого за действительное, но все началось с ФСБ", — сказал высокопоставленный сотрудник западной службы безопасности, используя аббревиатуру ГРУ для главного российского разведывательного управления.

"Ожидания, что на их пути будут разбросаны цветы — это было подпитано ФСБ".

В ФСБ основывались на плане войны, основанный на идее, что после молниеносного штурма Киева правительство свергнут в считанные дни. Зеленского убьют, возьмут в плен или он сбежит, что создаст политический вакуум, который заполнят агенты ФСБ.

Вместо этого оперативники ФСБ, которые в какой-то момент достигли окраин Киева, были вынуждены отступить вместе с российскими войсками. Вместо того, чтобы руководить формированием нового правительства в Киеве, ФСБ столкнулась с тем, что теперь необходимо отвечать на вопросы о том, к чему привела подготовка к вторжению и куда были потрачены большие суммы, выделенного на это финансирования.

Планы ФСБ и усилия силовых структур Украины по их срыву это часть теневой войны, которая разыгрывается параллельно с военной кампанией России. Это конфликт, который разгорелся задолго до вторжения 24 февраля, и его линии фронта размыты запутанными историями представителей российских служб и украинских коллег, которые являются потомками советского КГБ.

За шесть месяцев войны ни одна из сторон, похоже, не имеет явного преимущества.

Силовые структуры Украины одержали заметные победы. Ранее одна украинская неправительственная организация опубликовала то, что она назвала списком оперативников ФСБ, связанных с военными действиями, разместив личные данные десятков предполагаемых шпионов, чтобы сорвать планы агентства и напугать его персонал.

Человек, связанный с организацией "Миротворец" сказал, что эти данные были получены службами безопасности Украины.

Иван Баканов

В то же время в СБУ изо всех сил пытались очистить свои ряды от российских "кротов" и диверсантов. Несколько высокопоставленных офицеров были арестованы и заклеймены, как предатели. А в июле президент Зеленский предпринял экстраординарный шаг, сместив директора СБУ Ивана Баканова — друга детства — со своего поста.

Путин не предпринял сопоставимых действий против кого-либо из руководителей своей разведки, несмотря на масштабы их ошибочных суждений.

"Если ваши службы безопасности уделяют такое большое внимание пониманию Украины, и ваш военный план основан на этом понимании, как они могли так ошибиться?" — сказал Уильям Б. Тейлор-младший, дважды занимавший пост посла США в Украине. "Как они могли предположить, что украинцы не будут воевать, что президент Зеленский не будет так доблестно сопротивляться? Развязка должна быть где-то между ФСБ и самой верхушкой".

Среди тех, кто планировал прибыть в Киев после его захвата в конце февраля, был Игорь Коваленко, которого Украина идентифицировала как высокопоставленного офицера ФСБ, который в течение многих лет был основным куратором некоторых из самых известных украинских политиков и государственных чиновников, тайно получавших зарплату Кремля, включая членов оппозиционной партии под председательством Виктора Медведчука, близкого друга Путина.

Переписка Коваленко с подчиненным ФСБ 18 февраля предполагает, что он положил глаз на квартиру в киевском зеленом районе Оболонь с видом на Днепр.

Из перехваченных сообщений видно, что Коваленко запросил адрес квартиры и контактные данные осведомителя ФСБ, который там проживал. Украинские власти заявили, что он был впоследствии задержан и допрошен.

Игорь Коваленко положил глаз на квартиру информатора в доме на киевской Оболони

Известно, что информатор работал в правительстве Зеленского. Об этом сообщили украинские чиновники.

Официальные лица отказались назвать информатора, но сказали, что он признал, что за несколько дней до вторжения получил инструкции ФСБ собрать свои вещи, оставить ключи и покинуть столицу, чтобы обеспечить свою личную безопасность на начальном этапе войны.

Другие осведомители, задержанные украинскими властями, дали аналогичные показания.

Украинские силовики описывают Коваленко как 47-летнего ветерана разведывательной службы, который в последние годы отвечал за управление тайными связями агентства с украинским парламентом и главной пророссийской партией.

Сам Коваленко не ответил на запросы о комментариях.

Украинские власти считают, что Коваленко мог находиться всего в нескольких милях от столицы в марте, сопровождая российские войска, которые тогда находились за пределами города. Но группа ФСБ, назначенная для организации операции в Киеве, была вынуждена отказаться от этого плана, когда российские войска начали отступление.

Оболонская квартира была взята под наблюдение СБУ после того, как ее адрес появился в перехватах сообщений. Ни Коваленко, ни какой-либо другой сотрудник ФСБ за ключами так и не явились.

Коваленко - старший офицер подразделения ФСБ - Девятого управления Департамента оперативной информации, основной задачей которого на протяжении многих лет был контроль Украины Москвой.

Департамент курирует старший офицер ФСБ Сергей Беседа, который, по словам украинских официальных лиц, начал свою карьеру в КГБ в конце 1970-х годов и работал за границей, в том числе на Кубе, прежде чем вернуться в Москву, чтобы возглавить операции на Украине, в Грузии и других бывших советских республиках.

После того, как в конце 2013 года в Киеве вспыхнули протесты против пророссийского правительства Виктора Януковича, Беседа появился в украинской столице, призывая Януковича применить силу для подавления восстания, которое впоследствии стало известно как Революция Майдана.

Когда протестующие победили, Янукович бежал в Россию с группой высокопоставленных советников, подозреваемых в том, что в последующие годы они работали с департаментом Беседы, чтобы вернуть к власти пророссийское правительство.

За два года, предшествовавших февральскому вторжению, этот проект приобрел новую актуальность.

В 2019 году ФСБ приступила к значительному расширению своего украинского подразделения, численность которого прошлым летом увеличилась с 30 до 160 человек, по словам украинских официальных лиц, ссылающихся на перехваченные сообщения и другие разведывательные данные.

По словам чиновников, для переманивания новобранцев из других подразделений ФСБ предлагала бонусы и бесплатное жилье в зданиях, прилегающих к учебной академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве. Прибывшим офицерам было поручено составить списки коллаборантов в Украине.

Сначала этот всплеск рассматривался как очередная авантюра, направленная на возвращение российского влияния в Украине, сказал сотрудник службы безопасности в Киеве, занимающийся отслеживанием операций ФСБ. Но в ретроспективе это могло быть ранним сигналом о том, что Россия, по словам чиновника, сместила акцент с формирования событий в Украине на подготовку ее захвата.

По словам официальных лиц, по мере того, как в прошлом году ускорилась военная мобилизация в России, службы безопасности Украины были завалены дополнительными разведданными западных разведывательных служб.

12 января в Киев прибыл директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс с подробным досье о планах России и группой сопровождающих его американских чиновников, которые стремились убедить Зеленского и его ближайшее окружение в неизбежности войны.

Тем не менее, когда команда ЦРУ уехала, руководители украинской разведки собрались с Зеленским, чтобы провести брифинг, который был не таким однозначным.

"Мы передали всю информацию, которой поделились американцы, без каких-либо изменений», — сказал участник. Но в то же время, по словам чиновника, "наша информация говорила о том, что русские не планируют войну" в таком крупном масштабе.

Последние недели перед вторжением были отмечены потоком противоречивых отчетов разведки и сбивающих с толку сигналов от европейских официальных лиц.

Через десять дней после визита Бернса британское правительство заявило, что у него есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины.

В британском досье потенциальным кандидатом был назван пророссийский бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев. Комментируя эту информацию для Associated Press, Мураев назвал ее "нелепой и забавной".

В британском досье также были перечислены бывшие члены правительства Януковича, Утверждалось, что они были связаны с российской разведкой и что офицеры, с которыми они контактировали, участвовали в планировании нападения на Украину.

Сергей Беседа, который курирует управление ФСБ Украина

Примерно в то же время украинские спецслужбы обнаружили признаки того, что оперативники ФСБ находились в прямой связи с российскими воздушно-десантными войсками, что было настолько необычным, что расценивалось как тревожный признак совместного оперативного планирования.

Похоже, что это беспокойство было обоснованным. Воздушно-десантные войска России сыграли ключевую роль в захвате аэропорта в Гостомеле, на окраине Киева, в первые часы вторжения. По словам официальных лиц, это был ключевой узел для ожидаемого штурма столицы, и сотрудники ФСБ наблюдали за этим, пока российские войска не были вытеснены со взлетно-посадочной полосы.

В середине февраля Служба внешней разведки Украины отправила агентов в Россию для проведения операций по наблюдению за воинскими частями. По словам официальных лиц, одна группа наткнулась на потемкинскую деревню российской техники с десятками припаркованных танков в сопровождении небольшого отряда охраны. Поблизости не было ни операторов танков, ни ремонтных бригад.

В другом месте украинские шпионы наткнулись на сцену дисциплинарного беспорядка: ряды застрявших российских автомобилей в сопровождении военнослужащих, которые меняли топливо и другие припасы на алкоголь. "Многие из них были пьяны", — сказал украинский чиновник, который ознакомился с отчетами о том, свидетелями чего стали украинские шпионы.

Эти данные вызвали сомнения у советников Зеленского по безопасности, некоторые из которых по понятным причинам не были склонны верить в то, что дни их страны сочтены.

Европейские официальные лица также оставались скептичными. В Киеве 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от Путина личное заверение в том, что Россия не будет обострять ситуацию. Глава разведки Германии Бруно Каль за несколько дней до этого заявил, что решение Путина о нападении еще не принято. (Каль находился в Киеве в день начала вторжения, и его пришлось эвакуировать на машине в Польшу.)

В конце концов, многие представители украинской службы безопасности полагали, что наращивание вооруженных сил России было в значительной степени психологической уловкой, но что Москва может использовать ракетные удары и вторжения воздушно-десантных подразделений и элитных подразделений спецназа, чтобы свергнуть правительство, которое она считала шатающимся. В то время рейтинг одобрения Зеленского упал примерно до 26 процентов, поскольку Украина столкнулась с энергетическим кризисом и давлением на свою валюту, которое официальные лица приписали российскому саботажу.

"Мы не предполагали… какого-то классического вторжения в стиле Второй мировой войны с танками, артиллерией и пехотой", — сказал высокопоставленный представитель украинской службы безопасности. По его словам, Украина ошибалась в намерениях России, но даже Москва, возможно, не предвидела крупной сухопутной войны.

"Они ожидали, что кто-то откроет ворота", — сказал чиновник. "Они не ожидали никакого сопротивления".

В этом месяце в интервью Зеленский сказал, что задолго до вторжения Россия вела гибридную войну против Украины. Был энергетический удар, был политический удар.

"Они хотели смены власти внутри страны", — сказал он. "У меня было ощущение, что русские хотели подготовить нас к мягкой капитуляции".

Украинская СБУ, как и ее российский аналог, являются прямыми потомками КГБ. Она занимает бывшую штаб-квартиру КГБ в Киеве и организована вокруг той же бюрократической структуры, что и ее советский предшественник. В ней работает неназванное количество офицеров, прошедших обучение в академии КГБ в Москве или ее преемнице ФСБ после распада СССР.

Запутанные истории агентств привносят в конфликт свой аспект.

Один чиновник рассказал, что на второй день войны он потянулся к своему телефону, чтобы начать звонить подчиненным, чтобы передать приказы. Но заколебался, когда набирал номер, опасаясь, что на его звонки не ответят или выяснится, что старшие лейтенанты поддержали русских.

По его словам, он был ошеломлен, когда те, кому он звонил, не только отвечали, но и выполняли приказы с точностью и решимостью, которые были редкостью до конфликта.

"Это парадокс украинского государства", — сказал чиновник. "Считалось, в том числе и самими украинцами, что существует высокий уровень коррупции, неэффективности и проникновения российской агентуры в украинские государственные структуры". Но после 24 февраля, по его словам, "они не только работали, но и работали более эффективно, чем когда-либо".

Он и другие приписывают большую часть этой стойкости примеру, который Зеленский подал своим решением остаться в столице. Его способность сделать это отчасти была связана с существованием массивного бункерного комплекса под киевским правительственным кварталом, который был спроектирован советскими инженерами и построен, чтобы пережить ядерный конфликт.

Старший советник рассказал, что в первые недели войны его отвезли на встречу с Зеленским, и он спустился в сбивающий с толку лабиринт туннелей и командных пунктов. "Я до сих пор не могу вам сказать, где именно он находится (база Зеленского)», — сказал он, потому что комплекс представляет собой лабиринт.

По словам бывших американских чиновников, Украина предпринимала неоднократные попытки очистить свои ряды от российских агентов, в какой-то момент даже наняв офицера ЦРУ в качестве внутреннего советника по искоренению проникновений ФСБ. Но в СБУ примерно 27 тысяч сотрудников, что делает СБУ как минимум в пять раз больше, чем МИ5, ее британский аналог.

"Есть ли предатели? Что я могу сказать? При всей моей любви к Украине, мы не без греха" - сказал Зеленский. По его словам, число тех, кто не лоялен своей стране, с годами сократилось. Тем не менее, когда началась война, "были люди, которые работали на русских за деньги, и те, кто изнутри всегда ненавидел Украину и ждал возвращения Советского Союза".

Несколько высокопоставленных офицеров СБУ были обвинены в государственной измене. Среди них бывший глава управления агентства в Херсоне на юге Украины, которого обвинили в том, что он приказал своим подчиненным покинуть свои посты, когда российские войска наводнили регион.

В прошлом месяце украинские власти арестовали еще одного офицера СБУ, Олега Кулинича, который был поставлен на руководящие должности Бакановым, директором СБУ и другом детства Зеленского. Обвинения против Кулинича подчеркивают масштабность российского проникновения. Обвинения, выдвинутые украинскими властями, описывают его как члена ячейки спящих агентов, управляемой Владимиром Сивковичем, бывшим заместителем главы Совета безопасности Украины, который в январе попал под санкции Министерства финансов США за работу "с сетью агентов российской разведки" для проведения операций влияния.

За два года до войны Сивкович поставил задачу Кулиничу начать кражу секретных внутренних файлов СБУ, которые представляли бы оперативный интерес для спецслужб Российской Федерации, говорится в обвинительном документе.

Согласно документу, они сговорились помочь другому предполагаемому российскому шпиону взять под контроль управление контрразведки СБУ. Согласно информации, опубликованной сербскими властями, этот человек, Андрей Наумов, был арестован в Сербии в июне с наличными деньгами и драгоценными камнями на сумму более 700 тысяч долларов.

Согласно украинскому обвинительному заключению, в ночь перед вторжением России Кулинич намеренно заблокировал распространение разведывательных данных, предупреждающих, что российские силы в Крыму должны были начать атаку через несколько часов.

Решение Зеленского сместить Баканова с поста директора СБУ после ареста Кулинича было продиктовано раздражением из-за того, что ему не удалось очистить агентство от симпатизирующих России, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Смирнов. "По прошествии шести месяцев войны, — сказал он, — мы продолжаем раскрывать множество этих людей".

Баканов не ответил на запросы о комментариях. Связаться с Кулинич, Сивкович и Наумовым для комментариев не удалось, и, похоже, ни один из них не делал публичных заявлений по поводу обвинений против них.

Всего в Украине задержано более 800 человек, подозреваемых в пособничестве России путем разведки или диверсий, по данным МВД Украины. Власти также приняли меры против подозреваемых "агентов влияния" в правительстве, парламенте и политике.

Главным среди них является Медведчук, председатель оппозиционной партии, который настолько тесно связан с Путиным, что российский лидер является крестным отцом его младшей дочери. Украинские официальные лица описали 68-летнего Медведчука как сообразительного политического деятеля, который сам лелеял амбиции занять высокий пост и, вероятно, стал бы кукловодом любого режима, установленного Кремлем.

Правительство Зеленского обвинило Медведчука в государственной измене в мае 2021 года и поместило его под домашний арест. Медведчук отрицал какие-либо правонарушения и сказал, что будет бороться, чтобы очистить свое имя. Затем он бежал в первые дни войны, но был пойман в апреле и теперь ожидает суда. Адвокат Медведчука Татьяна Жуковская отказалась от комментариев в этом месяце, заявив, что не может этого сделать, пока украинский суд не вынесет решение по делу об измене в отношении ее клиента.

"Когда все начиналось 24 февраля, ставилась задача взять Киев", — сказал украинский силовик. "Они ожидали, что это приведет к эффекту домино, который распространится по всей стране. Они бы взяли сначала центральную власть, а потом усилили бы присутствие в регионах".

По словам украинских официальных лиц, в рамках этого плана ФСБ подготовила, как минимум, два пророссийских правительства, а не одно, как предупреждало британское правительство. Официальные лица Украины заявили, что неясно, почему Россия мобилизовала две группы, хотя некоторые предполагают, что Путин, возможно, просто хотел вариантов.

Один, размещенный в Беларуси, был сосредоточен на Януковиче. 7 марта в Минске приземлился самолет, принадлежавший бывшему президенту Украины. Его прибытие было расценено как указание на то, что Россия может попытаться восстановить в должности политика, которого кремлевские чиновники до сих пор называют после его свержения в 2014 году "законным" лидером страны.

Затем Янукович направил Зеленскому открытое письмо, которое транслировало российское государственное информационное агентство, в котором сказал украинскому президенту, что его долг — "остановить кровопролитие и любой ценой достичь мирного соглашения". Согласно данным, перехваченным украинской разведкой, в течение следующей недели начальник службы безопасности Януковича трижды разговаривал со старшим офицером украинского подразделения ФСБ.

Янукович не ответил на запросы о комментариях. Его бывший премьер-министр Николай Азаров заявил в телефонном интервью, что любые предположения о том, что Москва пытается организовать возвращение Януковича к власти, являются "полной чушью".

Олег Царев, бывший лидер пророссийской Партии регионов Украины

Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, собралась на юго-востоке Украины, когда ее территория перешла к российским войскам. Среди них был Олег Царев, бывший лидер Партии регионов Януковича, который заявил о своем присутствии в Украине в Telegram, заявив, что "Киев будет свободен от фашистов".

В телефонном интервью в прошлом месяце Царев сказал, что в первые недели войны он даже приезжал в окрестности Киева, путешествуя с "друзьями", которых он отказался назвать. На вопросы о том, участвовал ли он в каком-либо заговоре с целью захвата власти, он отвечать не стал, сказав лишь, что, находясь за пределами Киева, у него ни с кем не было договоренностей о новом правительстве.

Почти все разведывательные службы, заинтересованные в войне, допустили последовательные ошибочные суждения.

Американские спецслужбы предвидели намерения Путина, но недооценили способность Украины противостоять натиску — ошибка, из-за которой Соединенные Штаты поначалу не решались отправить тяжелое и современное вооружение.

Украинские службы, похоже, увидели слишком много признаков того, что российские войска были плохо подготовлены к полномасштабным боевым действиям, сопротивлялись предупреждениям Запада о вторжении.

Сбои российской разведки в Украине кажутся более систематическими, ее работа омрачена ненадежными источниками, отсутствием стимулов сообщать Кремлю суровую правду и хронической предвзятостью, соответствующей пренебрежительному отношению Путина к стране.

По словам чиновников, ФСБ подпитывала эту динамику, подготавливая оценки в угоду Кремлю и используя источники, у которых были свои причины — политические и финансовые — для поощрения свержения Россией киевского правительства.

Конфиденциальные отчеты аналитического центра, имеющего тесные связи с ФСБ, московским Институтом стран СНГ, подтолкнули Москву к восстановлению контроля над своим соседом. В отчете, полученном The Post в начале 2021 года, говорилось, что это единственный способ "избавить Россию от вечной угрозы… исходящей от марионеточного государства, готового выполнить любой приказ вражеских сил Запада".

Директор института Константин Затулин в телефонном интервью настаивал на том, что выступал против применения военной силы против Украины, и возлагал вину за завышенные ожидания Кремля на преувеличения со стороны союзников Кремля в стране.

Виктор Медведчук, украинский олигарх и друг Путина, которого Киев обвинил в государственной измене в мае 2021 года

Главным среди них был Медведчук, который в начале 2000-х занимал пост главы президентской администрации, прежде чем накопить состояние в бизнесе и стать одним из лидеров главной пророссийской партии Украины.

В отличие от других украинских деятелей, Медведчук был в прямом контакте с Путиным. По словам официальных лиц, его голос был самым заметным в хоре союзников Кремля, уверяющих Москву, что Зеленский слаб, что его правительство рухнет и что российские силы будут приветствоваться украинским народом.

В последние годы Медведчук, похоже, использовал свою бизнес-империю, чтобы заложить основу для действий России против Киева. Его телеканалы критиковали Зеленского и транслировали пророссийскую пропаганду, включая дискредитированные заявления о том, что у США есть биолаборатории в стране, чтобы помочь Украине в разработке биологического оружия.

По словам официальных лиц, его компании, в том числе доля в нефтеперерабатывающем заводе на юге России, служили каналом для денег, которые текли к пророссийским силам и поддерживали заговоры с целью дестабилизации киевского правительства.

По мере того как его деятельность становилась все более наглой, Соединенные Штаты и Украина выступили против его сети.

Один из попавших под санкции соратников, Олег Волошин, отрицал, что он или Медведчук заранее знали о плане российского вторжения или что они стремились свергнуть правительство Зеленского. В телефонном интервью The Post в прошлом месяце Волошин обвинил в войне Зеленского, заявив, что репрессии против Медведчука и его сторонников вынудили Москву защищать своих союзников.

"Выбор всегда заключался в том, чтобы стать нейтральным добровольно или стать нейтральным силой", — сказал он. "Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто реальность".

Практически сразу война не оправдала прогнозов Медведчука. И именно его политическая сеть, а не Зеленского, в конечном итоге закрылась, и страну покинуло около дюжины высокопоставленных партийных чиновников.

Последующее пренебрежение Медведчуком со стороны Москвы было одним из немногих видимых признаков раздражения Путина.

После того как в середине апреля Медведчука снова задержали, украинские власти предложили отправить его в Москву в рамках обмена пленными. Но официальные лица заявили, что Кремль не проявляет интереса к сделке, которая могла бы освободить олигарха.

До войны Медведчук часто изображался в безупречно сшитых костюмах на встречах с российским лидером, а на недавних фотографиях, опубликованных Украиной, Медведчук изображен в тюремной форме и в наручниках.

Изображения Медведчука после его повторного ареста в 2022 году на Украине можно увидеть на пресс-конференции в Москве, которую провела его жена, чтобы призвать к его освобождению.

Для Кремля "он предатель, потому что забрал все деньги и не добился никаких результатов", — сказал Константин Батозский, который был советником донецкого губернатора до захвата области пророссийскими сепаратистами.

"Медведчук — это сыгранная карта; они больше никогда не будут его использовать"», — сказал Батозский. "Он не хочет сейчас ехать в Россию, потому что ему зададут самый неприятный вопрос на свете: а как же деньги? Куда оно делось?"

Один из наиболее загадочных аспектов просчета России заключается в том, что ФСБ получила информацию о том, что война с Украиной не будет легкой прогулкой.

Согласно копиям, полученным украинской разведкой, недавние опросы показали, что Путин крайне непопулярен в Украине и что идея о том, что российские войска будут приветствоваться, была фикцией.

Опрос, проведенный в апреле 2021 года фирмой Research & Branding, показал, что 84 процента украинцев расценивают любое дальнейшее вторжение российских войск как оккупацию, и только 2 процента рассматривают такой сценарий как "освобождение".

Согласно 26-страничному документу, с которым ознакомилась The Post, во время второго опроса, проведенного в конце января, всего за несколько недель до войны, украинцев очень подробно расспрашивали о сценариях вторжения. По словам украинских официальных лиц, он был заказан и передан Сивковичу, бывшему помощнику Януковича, которого обвиняют в использовании спящих агентов.

Самый острый вопрос в этом опросе появляется ближе к концу опроса: "Готовы ли вы защищать Украину в случае такой необходимости?»" В целом утвердительно ответили 48%.

Украинские официальные лица заявили, что это число следовало интерпретировать как знак решимости, показывающий, что миллионы граждан готовы поднять оружие против России. Однако ФСБ, возможно, сделала другой вывод из тех же данных, полагая, что только меньшинство украинцев привержено делу защиты своей страны.

Неясно, точно ли результаты этих опросов были переданы в Кремль.

По телефону Эдуард Золотухин, директор Research & Branding, попросил The Post прислать письменные вопросы, но не ответил.

Последствия для ФСБ было трудно установить на фоне блокады информации, навязанной Путиным российским СМИ.

Ранние сообщения о том, что Беседа, ответственный за украинское управление ФСБ, был понижен в должности или даже заключен в тюрьму, были скептически восприняты американскими и другими представителями разведки, которые говорят, что не видели информации, позволяющей предположить, что кто-либо из руководителей российской разведки столкнулся с такими последствиями.

"У нас есть довольно веские основания полагать, что он все еще на работе", — сказал высокопоставленный американский чиновник о Беседе.

Также, по словам чиновника, нет никаких признаков того, что глава ФСБ Александр Бортников был привлечен к ответственности за неудачи своего ведомства. Высокопоставленный российский политик, имеющий тесные связи с Кремлем и ФСБ, также заявил в интервью, что Беседа продолжает выполнять свои обязанности.

В других сообщениях указывалось, что Путин отодвинул ФСБ на второй план из-за ее неудач и возложил большую ответственность за Украину на ГРУ, связанное с военными. Украинские официальные лица говорят об обратном.

"Я не разделяю эту точку зрения", — сказал один из чиновников. "ФСБ не справилась с поставленной перед ними задачей. Но они продолжают работать. Не с таким энтузиазмом. Но они продолжают".

Украинские официальные лица сослались на недавние разведывательные данные, указывающие на то, что ФСБ, как и российские военные, перегруппировались, сосредоточив свое внимание на территориях на юге и востоке, которые были уничтожены российской артиллерией.

"Сейчас мы видим, как это происходит в Мариуполе, Мелитополе, Херсоне и других городах, захваченных российскими войсками", — сказал представитель украинской разведки. Чиновники ФСБ используются, чтобы реализовать вариант плана, который Служба изначально имело для Киева.

"Цель — политический контроль, экономический контроль, контроль над преступными группировками — всеми сферами деятельности на захваченной территории", — сказал сотрудник разведки. "Конечная цель — установить пророссийскую власть".

Херсон, первый крупный город, захваченный российской армией, теперь дает леденящее душу представление о том, какой могла бы быть жизнь, если бы Россия захватила столицу Украины.

Мэр города Игорь Колыхаев был арестован в июне после того, как неоднократно отказывался сотрудничать с российскими оккупантами, и его местонахождение неизвестно, сообщил помощник мэра. Его заменил Александр Кобец, бывший офицер КГБ, который также когда-то работал в СБУ.

Бывший помощник мэра Галина Ляшевская заявила, что не менее 300 жителей числились пропавшими без вести, когда Колыхаев был отстранен от должности в апреле. Более поздние оценки как минимум в два раза больше.

По ее словам, многие другие были арестованы, и около половины 300-тысячного населения города бежали. В недавнем отчете Хьюман Райтс Вотч задокументированы десятки случаев пыток среди жителей Херсона.

"У ФСБ нет формы, поэтому никогда не знаешь, кто рядом с тобой стоит", — сказала Ляшевская. "Для ФСБ здесь рай. … Они могут заставить любого делать то, что они хотят".

Украинские официальные лица заявили, что ФСБ участвует в планировании референдума, который послужит предлогом для присоединения города и его окрестностей к России. Но Украина начала перебрасывать силы для крупного контрнаступления, чтобы отбить Херсон.

По словам украинских силовиков, поскольку конца войне не видно, сотрудники ФСБ начали работать в трехмесячном режиме.

По словам украинских силовиков, Коваленко, оперативник ФСБ, который наводил справки о квартире на берегу реки в Киеве, уехал в Россию со сломанным пальцем и явным беспокойством по поводу проникновения украинцев в его управление. В общении с родственниками, за которыми следила украинская разведка, он рассказывал о смене телефонов, адресов в Москве и даже о продаже семейных автомобилей. Затем, в конце мая, он сообщил, что его отправляют обратно в Украину для другого задания.

Игорь Коваленко, идентифицированный Украиной как высокопоставленный офицер ФСБ

Один родственник отреагировал на новость русским ругательством. Украинские официальные лица заявили, что им не удалось установить текущее местонахождение Коваленко.