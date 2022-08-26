СБУ задержала за госизмену топ-руководителя Института подготовки кадров для украинских спецслужб
Служба безопасности Украины задержала за госизмену временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В рамках криминального процесса по ч.1 ст.111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям." - пишет СБУ.
По словам Службы безопасности, мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, это не первый случай обвинений в госизмене работников сферы образования, в частности, ВУЗов. Недавно мы рассказывали, как экс-преподавательницу университета им. Драгоманова в Киеве подозревают в госизмене. Ее обвиняют в создании сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны в Киеве.
Также мы рассказывали, как обвиненную в госизмене директора гимназии выпустили под залог. Бывшая директор киевской 75-й гимназии Алла Душкина обвиняется в сдаче позиций ВСУ в обмен на обещанную россиянами должность министра образования.
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