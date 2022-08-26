Служба безопасности Украины задержала за госизмену временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках криминального процесса по ч.1 ст.111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям." - пишет СБУ.

По словам Службы безопасности, мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, это не первый случай обвинений в госизмене работников сферы образования, в частности, ВУЗов. Недавно мы рассказывали, как экс-преподавательницу университета им. Драгоманова в Киеве подозревают в госизмене. Ее обвиняют в создании сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны в Киеве.

Также мы рассказывали, как обвиненную в госизмене директора гимназии выпустили под залог. Бывшая директор киевской 75-й гимназии Алла Душкина обвиняется в сдаче позиций ВСУ в обмен на обещанную россиянами должность министра образования.

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