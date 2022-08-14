Министерство юстиции Латвии работает над законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах.

Об этом порталу Delfi сообщил министр юстиции Янис Борданс.

По его словам, такой закон мог бы вытекать из языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного. При этом министр указал, что "на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах".

Вопрос о том, коснутся ли изменения и автоответчиков, в том числе различных предприятий частного или государственного сектора, которые часто предлагают клиентам общаться не только на латышском, но и на русском языке, по мнению Борданса, еще предстоит обсудить. Впрочем, политик допускает, что это может относиться и к таким случаям.

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