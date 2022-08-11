В законодательство Латвии будут внесены изменения, согласно которым жители республики в случае получения российского гражданства должны будут покинуть территорию государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своём Twitter-аккаунте.

"Новоиспечённым гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию", - написал политик.

Глава МИД добавил, что соответствующие поправки внесут в законодательство.

Напомним, Латвия заметно ограничила российских граждан в правах после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В стране отменили упрощенное пересечение границы для жителей соседних российских регионов. Обязали въезжающих в Латвию россиян подписать документ об осуждении войны в Украине, парламент разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну РФ против Украины.

Помимо всего прочего, в Латвии окончательно запретили все российские телеканалы, пока РФ не вернет захваченные у Украины территории.

Кроме того, Сейм Латвии первым в Европе признал Россию страной – спонсором терроризма.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.