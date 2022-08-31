Учителя и родители учеников рассказали "Стране", как будут учиться дети с 1 сентября в т.н "ЛДНР".

В прифронтовых городах, например, Донецке, Горловке и Макеевке, дети пока начнут обучение на удаленке. В относительном тылу пойдут в школу. Так, в Мариуполе анонсировали открытие трех школ.

Там, где предполагается очный формат обучения, в целях безопасности не будет торжественных линеек на День знаний. Их проведут классные руководители на первом уроке.

Тема первого урока в "ДНР" и "ЛНР" — "Моя история". Учителям дали задание рассказать об истории, начиная с самой древности и заканчивая нынешней войной в Украине. За основу плана-конспекта урока взята статья Владимира Путина о "единстве русского и украинского народов", а также две его речи, предварявшие "признание" "ЛДНР" и объявление "спецоперации" 24 февраля.

Кроме того, учителя будут говорить детям, что "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время "путем референдумов станут субъектами Российской Федерации".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как россияне готовят открытие школ в Херсонской области.

Также мы сообщали, что Минпросвещения РФ готовит учебник по "классическому украинскому языку".