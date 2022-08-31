В РФ заявили, что готовят учебник по "классическому украинскому языку"
Минпросвещения РФ готовит учебник по "классическому украинскому языку".
Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он сказал, что ученикам на захваченных Россией украинских территориях, "по решению родителей и педагогов", будет предоставляться возможность учить украинский язык.
"Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", - заявил Кравцов.
Ранее сообщалось, что на захваченных территориях в школах, которые с 1 сентября будут работать по российской программе, обучение будет на русском языке, но украинский язык будут преподавать по решению "родительских советов".
"Страна" подробно рассказывала о том, как россияне готовят открытие школ в Херсонской области. Украинские власти призывают учителей не соглашаться работать в школах под контролем РФ, а родителей не отдавать туда учеников. В Киеве заявляют о том, что назначенные россиянами "власти" оказывают сильное давление и на учителей, и на родителей.
Назначенные россиянами "власти" Херсонской области уже заявили, что с 1 сентября откроется 91 школа. С учетом того что до вторжения РФ в регионе работали 417 школ, получается, что планируется к открытию чуть более 20% школ.
Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.
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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.