Минпросвещения РФ готовит учебник по "классическому украинскому языку".

Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он сказал, что ученикам на захваченных Россией украинских территориях, "по решению родителей и педагогов", будет предоставляться возможность учить украинский язык.

"Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", - заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что на захваченных территориях в школах, которые с 1 сентября будут работать по российской программе, обучение будет на русском языке, но украинский язык будут преподавать по решению "родительских советов".

"Страна" подробно рассказывала о том, как россияне готовят открытие школ в Херсонской области. Украинские власти призывают учителей не соглашаться работать в школах под контролем РФ, а родителей не отдавать туда учеников. В Киеве заявляют о том, что назначенные россиянами "власти" оказывают сильное давление и на учителей, и на родителей.

Назначенные россиянами "власти" Херсонской области уже заявили, что с 1 сентября откроется 91 школа. С учетом того что до вторжения РФ в регионе работали 417 школ, получается, что планируется к открытию чуть более 20% школ.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.