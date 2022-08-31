Народная артистка Украины Ружена Рублева перешла на сторону россиян. Ее назначили "директором" двух херсонских музыкальных школ.

Об этом сообщила руководительница Херсонского горуправления культуры Светлана Думинская в Facebook.

"29 августа коллаборанты от культуры Кузьменко Александр и Рублева Ружена собирали коллективы музыкальных школ №1 и №3, где Кузьменко представлял Рублеву, как новую директор сразу двух школ!", - написала она.

Ружена Рублева работала в Херсонском областном академическом музыкально драматичном театре им. М.Кулиша с 1999-го, ведущая артистка театра, хормейстер. В марте 2021 года присвоено звание "Народная артистка Украины".

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили рассказывали, как в Херсоне собираются открывать школы с 1 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.