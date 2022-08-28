"Власти" оккупированных территорий Луганской области подготовили методичку для школ к 1 сентября. Пропагандисты распространяют псевдоисторические тезисы о создании Украины. Например, о триедином славянском народе, создании Украины Лениным, превращении ёё в "антироссию" и прочем.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



По данным разведки, 1 сентября в школах на временно оккупированной территории Луганской области проведут урок на тему "Моя история". Учителям предложили "план" проведения урока, который практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов, сообщает ГУР Минобороны

Триединый славянский народ. Это традиционный для оккупантов тезис о том, что 80% граждан России якобы принадлежат к одному триединому народу: россияне (великороссы), украинцы (малороссы) и белорусы - "восточные славяне, наследники древних народов, крещеных в Херсонесе князем Владимиром". В то же время Запад якобы "чувствует себя мировой геополитической периферией" и "стремится подорвать единство и стабильность Сердцевинной Земли - России". На самом деле Крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира . Россия - наследница великой Византии. Оккупанты рассказывают школьникам, что Древняя Русь, Российская империя и современная Россия является наследницей Византии, которая когда-то была центром всего цивилизованного мира. "Возникли центры ранней российской государственности: северный - в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный - в будущем Киеве", - говорится в методичке оккупантов. Но оба российских города моложе Киева . Украину создал Ленин. Российские пропагандисты утверждают, что Михаил Грушевский создал миф об украинской Галичине и издавал газету на украинском языке, якобы каждый раз придумывая несколько новых слов". Оккупанты заявляют, что Украину создал советский революционер Владимир Ленин. "Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно", - заявляют оккупанты. На самом же деле советская власть продолжала политику Российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка . Злой Запад и превращение Украины в "антироссию". Школьникам на оккупированных территориях рассказывают о давлении США, ЕС и НАТО на Украину. Пропагандисты повторяют нарратив о "терроре бандеровцев" и " освобождении".

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