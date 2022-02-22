В Госдуме России идет обсуждение вчерашнего признания президентом Владимиром Путиным "ЛДНР".

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой (его обвиняют в отравлении Литвиненко в Лондоне) в своем выступлении полностью поддержал решение о признании "ЛДНР".

По его словам, в ЛДПР считают присоединение Донбасса к Украине "крупнейшей геополитической ошибкой Ленина".

"Зеленский в силу своей наивности и отсутствия политического опыта напоминает маленького ребенка, который играет со спичками и не понимает опасности ситуации. Он напоминает обезьяну с гранатой. Гранатой игрушечной, потому что другой нет, но западные партнеры хотят подменить ее на настоящей. Пожарные бригады приезжают не всегда. Хата будет гореть быстро", - заявил Андрей Луговой.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

В свою очередь постпред РФ в ООН заявил, что признание Россией "ЛДНР" не меняет Минские соглашения и Киев по-прежнему должен их выполнять.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".