С 1 сентября в Харькове школьники будут учиться онлайн.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, из-за войны никаких торжественных линеек и традиционного праздника на площади Свободы не будет.

Терехов сообщил, что среди школьников Харькова – 7 тысяч первоклассников, чей первый урок пройдет онлайн.

Напомним, сегодня стало известно, что в формате онлайн-обучения начнется учебный год и в Николаеве.

Мы также рассказывали, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ (138 тысяч школьников в Киеве или около 76% от общего количества) начнут учебный год в режиме офлайн и пойдут 1 сентября очно на занятия в условиях полномасштабной войны в Украине.

Ранее полиция рассказала, что должно быть в рюкзаке школьника на случай воздушной тревоги.

Напомним, что более полумиллиона украинских школьников по состоянию на 1 сентября находятся за границей.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.