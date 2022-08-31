С 1 сентября школьники Николаева будут учиться онлайн.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Николаеве зарегистрировано 44 118 учащихся. Из них в городе находятся около 10 тысяч детей, за границей – более 17 тысяч.

"Напомню, что летом мы пригласили в наши школы детей со временно оккупированных территорий. По состоянию на 31 августа, мы приняли 579 соответствующих заявлений. Они продолжают поступать - мы примем всех учеников в любое время, чтобы каждый ребенок мог получить украинское образование!" - пишет Сенкевич.

Также по данным мэра работать с учениками онлайн будут 2 843 учителя. Среди них непосредственно в городе остаются 1 500.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ (138 тысяч школьников в Киеве или около 76% от общего количества) начнут учебный год в режиме офлайн и пойдут 1 сентября очно на занятия в условиях полномасштабной войны в Украине.

Ранее полиция рассказала, что должно быть в рюкзаке школьника на случай воздушной тревоги.

Напомним, что более полумиллиона украинских школьников по состоянию на 1 сентября находятся за границей.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.