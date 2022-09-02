Американский Институт изучения войны в пятницу, 2 сентября, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы продолжали наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

"Российские блоггеры вновь подтвердили утверждения о том, что украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления на западе Херсонской области", - сообщают эксперты.

Институт пишет, что с 29 августа ВСУ нацеливались на понтонные переправы, чтобы тактически подорвать российские силы и поддержать продолжающиеся украинские наступательные операции.

Кроме того, сообщается, что вчера российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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