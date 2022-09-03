Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал свежую сводку с фронта на утро 3 сентября. Главное из сводки:

Противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино. В сегодняшний сводке - много сообщений об ударах по российским силам. Авиация совершила 40 боевых вылетов, "Байрактар" уничтожил две единицы бронетехники с экипажами. Также несколько единиц уничтожено ракетами, наносились артиллерийские удары по живой силе противника и военным складам.

Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

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