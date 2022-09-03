Враг пытался атаковать Донецкую и Херсонскую области, штурмы отбили. Сводка Генштаба ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал свежую сводку с фронта на утро 3 сентября. Главное из сводки:
- Противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты.
- В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
- В сегодняшний сводке - много сообщений об ударах по российским силам. Авиация совершила 40 боевых вылетов, "Байрактар" уничтожил две единицы бронетехники с экипажами. Также несколько единиц уничтожено ракетами, наносились артиллерийские удары по живой силе противника и военным складам.
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