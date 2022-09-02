На юге Украины авиация ВСУ нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам и логистически-транспортным мощностям россиян.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам ПВО и скоплению сил врага.

Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

Потери противника по заявлению ОК "Юг":

102 человека,

6 танков,

гаубица "Мста-Б",

РСЗО "Град",

мобильный 120-ти мм миномет,

8 единиц автобронетехники.

Уничтожены 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

Напомним, с понедельника ВСУ начали контрнаступление в Херсонской области.

При этом информацию о наземных передвижениях войск украинская сторона не афиширует, чтобы не подвергать опасности уже освобожденные населенные пункты.

По данным Генштаба, ВСУ остановили атаку россиян под Херсоном и отбили штурмы в районе Бахмута и Авдеевки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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