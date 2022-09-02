В ночь на пятницу, 2 сентября, украинские бойцы нанесли мощный удар по двум локациям врага в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ ударили по складу боеприпасов в районе аэродрома, который враг безуспешно пытается восстановить уже не первый раз. Детонация после взрыва продолжалась еще несколько часов.

По второй локации информация уточняется.

Напомним, в поселке под Мелитополем украинские партизаны подорвали штаб оккупантов, готовивших "референдум".

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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