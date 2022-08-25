В Российской Федерации опубликовали видео обыска, который устроили у пастора протестантской церкви "Новое поколение" в захваченном Мелитополе.

"Новое поколение" - легальная религиозная организация в Украине. В России же ее относят к нежелательным и называют сектой.

Российские СМИ сообщают, что в доме мелитопольского пастора организации нашли оружие: гранаты и магазины от автоматов.

К слову, в марте в Мелитополе российские военные ворвались в церковь "Новое поколение", судя по всему, потому, что ее прихожане принимали активное участие в антиоккупационных митингах. С автоматами в руках военные стали проводить обыск, у многих людей они забрали мобильные телефоны.

А 14 августа в самой России силовики провели обыски в группах, принадлежащих церкви "Новое поколение". Следственные действия прошли тогда в Москве, Кемерово, Новосибирске, Челябинске, Сочи и Краснодаре в рамках уголовного дела по статье УК РФ о "деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".

Ранее "Страна" сообщала, что в Мелитополе уже начинается подготовка к "референдуму" о присоединении к РФ.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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