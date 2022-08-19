Федеральное бюро расследований является личным гестапо президента США Джо Байдена. Такое мнение поддерживают 53% американцев, которые согласны со словами бывшего политического советника экс-главы страны Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Портал Rasmussen Reports выяснил, что после рейда ФБР в поместье Трампа 44% американцев стали меньше доверять бюро. Среди республиканцев показатели оказались более внушительными: 70% опрошенных сообщили, что их доверие к структуре упало.

Стоун сказал фразу о гестапо Байдена в ноябре прошлого года. Бывший советник Трампа допустил тогда "существование группы занимающихся политикой бандитов в высшем руководстве ФБР, которые используют бюро как личное гестапо Джо Байдена". В декабре 2021 году с этим заявлением были согласны 46% американцев.

Напомним, в начале августа прошел обыск в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа. Его провели на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования.

При обыске изъяли документы, которые Трамп потребовал ему вернуть. Он также заявил, что агенты ФБР украли его паспорта.