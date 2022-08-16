Министерство юстиции США заявило 15 августа, что выступает против раскрытия письменных показаний под присягой, которые прокуратура использовала для получения разрешения федерального судьи на обыск дома бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, где были изъяты секретные документы.

"В случае рассекречивания письменные показания под присягой предоставят конкретные подробности о направлении расследования и его вероятном ходе, что с большой долей вероятности может поставить под угрозу будущие следственные действия", – говорится в судебном заявлении.

Республиканские союзники Трампа в последние дни активизировали призывы к генеральному прокурору США Меррику Гарланду рассекретить содержание документа с доказательствами, на основании которых был получен ордер на обыск дома бывшего президента США.

СМИ направили ходатайство, в котором заявили, что документ представляет "историческую важность" для событий и призвали его обнародовать. Они считают, что публикация бумаг могла бы раскрыть масштабы ведущегося против Трампа расследования.

Между тем Федеральное бюро расследований подтвердило журналистам возможность возврата экс-президенту США части изъятых из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде документов и предметов.

"Во исполнение ордеров на обыск ФБР проводит процедуры по обыску и изъятию в соответствии с судебными решениями, а затем возвращает предметы, которые нет необходимости удерживать в правоприменительных целях", - сообщили во вторник в национальном пресс-офисе ФБР.

При этом в ведомстве не уточнили, получил ли Трамп уже часть изъятых в его доме предметов, или еще нет.

Ранее "Страна" писала, что Трамп потребовал вернуть изъятые агентами ФБР документы и обвинил их в краже трех своих паспортов.

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