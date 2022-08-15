Экс-президент США Дональд Трамп потребовал вернуть документы, изъятые агентами ФБР при обыске в его поместье в Мар-а-Лаго.

Об этом он написал в основанной им соцсети Truth Social 15 августа.

По словам политика, сотрудники Федерального бюро расследований забрали коробки с материалами, попадающими под понятие адвокатской тайны, а также бумаги, защищённые привилегией исполнительной власти. Она подразумевает право бывшего президента не раскрывать определённую информацию.

"Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!" — написал Трамп.

В той же социальной сети он заявил, что агенты ФБР украли у него паспорта.

"Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального", - сообщил политик.



"Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне", - добавил Трамп.

Между тем сенаторы запросили у американских властей доступ к документам, которые были изъяты при обыске в имении Трампа, о чем пишет Politico.

По данным газеты, такой запрос сделали председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) и заместитель председателя этого комитета Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). Уорнер и Рубио направили письма генпрокурору США Меррику Гарланду и директору Национальной разведки Аврил Хейнс. Сенаторы попросили "предоставить комитету доступ к секретным документам, которые были изъяты во время обыска в Мар-а-Лаго".

Напомним, ФБР обыскала поместье Трампа на прошлой неделе, 8 августа.

"Страна" разбиралась, что ждет США после обысков у Трампа и как это отразится на Украине.