Председатели Палаты представителей Кэролин Мэлони и Адам Шифф призвали директора национальной разведки США Эврил Хейнс оценить ущерб от хранения Дональдом Трампом секретных документов в своем поместье. Об этом сообщает Politico.

"Поведение бывшего президента Трампа потенциально поставило нашу национальную безопасность под серьезную угрозу. Этот вопрос требует детального анализа в дополнение к продолжающемуся расследованию со стороны правоохранительных органов", - говорится в письме представителей Конгресса США.

Как писала "Страна", ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначалась для доступа только в специальных госучреждениях.

Трамп заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы в его имении.

Ранее журналисты сообщали, что агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия.

Также СМИ писали, что что ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже, а обвинение по этой статье грозит экс-президенту тюремным сроком.

Между тем конгрессмены потребовали от главы ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа и назвали их беспрецедентными.