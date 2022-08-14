Обыски у Трампа. Разведку США призвали оценить ущерб стране от хранения у экс-президента секретных документов
Председатели Палаты представителей Кэролин Мэлони и Адам Шифф призвали директора национальной разведки США Эврил Хейнс оценить ущерб от хранения Дональдом Трампом секретных документов в своем поместье. Об этом сообщает Politico.
"Поведение бывшего президента Трампа потенциально поставило нашу национальную безопасность под серьезную угрозу. Этот вопрос требует детального анализа в дополнение к продолжающемуся расследованию со стороны правоохранительных органов", - говорится в письме представителей Конгресса США.
Как писала "Страна", ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначалась для доступа только в специальных госучреждениях.
Трамп заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы в его имении.
Ранее журналисты сообщали, что агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия.
Также СМИ писали, что что ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже, а обвинение по этой статье грозит экс-президенту тюремным сроком.
Между тем конгрессмены потребовали от главы ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа и назвали их беспрецедентными.