Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могли подкинуть улики во время обысков в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Такое мнение высказал сам экс-президент США в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, во время обыска сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.

"Они могли подкинуть все, что хотели", - объяснил он.

Напомним, ФБР расследует возможное нарушение Дональдом Трампом закона о шпионаже, а обвинение по этой статье грозит экс-президенту тюремным сроком.

Ранее мы писали, что агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия.

В ходе обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде ФБР обнаружило 11 комплектов секретных документов, включая несколько с пометкой "совершенно секретно".

Кроме того, члены палаты представителей конгресса США, представляющие Республиканскую партию, потребовали от директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя отчитаться о проведении обысков в имении бывшего президента Дональда Трампа. Республиканцы назвали действия сотрудников бюро беспрецедентными в истории страны.

Также "Страна" подробно рассказывала, что ждет США после обысков у Дональда Трампа и как это отразится на Украине.