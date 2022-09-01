На Закарпатье 2 сентября объявили днем траура по погибшим воинам 128-й бригады, которые участвовали в контрнаступлении на юге Украины.

Об этом сообщила в Фейсбуке Закарпатская областная военная администрация.

"2 сентября на Закарпатье объявили днем траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр", – сказано в сообщении.

Как пишут СМИ, за последние три дня на Закарпатье стало известно о семи погибших военных в боях на Херсонском направлении. Это Роман Грапенюк, Андрей Костик, Василий Попадич с Раховщины, командир разведроты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королева и Михаил Петейчук с Тячевщины.

Ранее американский Институт изучения войны рассказывал, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов.

Напомним, 15 июля в Винницкой области был объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела Винницы. Тогда российская ракета ударила по Виннице. Погибли 23 человека, в больницах оказались десятки травмированных.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.