У ВСУ нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще.

Об этом сообщает "Институт изучения войны" (США), рассказывая в новой сводке, почему контрнаступление украинских бойцов на юге пока не имеет крупных успехов, а где-то и терпит неудачи.

Сейчас, по мнению "Института", идет период "уловок" - попыток отвлечь россиян от направления главного удара ВСУ. Такие ложные наступления часто выглядят как неудачные.

"Атакующий должен дождаться, пока обороняющийся действительно переместит свои силы (с направления главного удара на ложное - Ред.). Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака (ВСУ - Ред.) провалилась", - считают эксперты.

Поэтому в первые дни "контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным".

Ранее британская разведка заявила, что ВСУ в ходе контрнаступления на юге местами отодвинули линию фронта.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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