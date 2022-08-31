Британская разведка сообщает, что ВСУ в ходе контрнаступления на юге местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

В минобороны Британии прогнозируют, что Россия скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя заранее собранные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск.

Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления, чтобы использовать их в Украине, сообщает разведка. Добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой к 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину. Однако, в минобороны Британии заявляют, что оперативная эффективность этих подразделений неизвестна, так как в 3-м армейском корпусе, "скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку".

Отметим, что украинский Генштаб уже зафиксировал части этого корпуса на Запорожском направлении. И предполагает, что их также перебросят под Харьков.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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