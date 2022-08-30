Последние поставки оружия из США предназначены для контрнаступления ВСУ на юге.

Как сообщает CNN, об этом заявил представитель Белого дома.

По словам представителя администрации Джо Байдена, Белый дом помогал украинским военным готовиться к нынешнему контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

"Украина просила у США оружие, специально предназначенное для их запланированного контрнаступления на юге, в течение нескольких месяцев, предшествовавших старту на этой неделе", – сообщил он.

Как добавил чиновник, США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и ПТРК "Джавелин", за последние два месяца.

Состав пакетов помощи был общеизвестен, однако ни американская, ни украинская стороны не заявляли, что они были разработаны частично для снабжения контрнаступления, объяснил чиновник.

Напомним, около недели назад стало известно, что войдет в очередной пакет помощи от США на три миллиарда долларов.

Однако потом выяснилось, что в нем будет шесть норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), которые еще даже не произведены.