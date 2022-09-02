Подводим итоги 191-го дня войны.

Ситуация на фронте 2 сентября

Херсонское направление. Ситуация с "наступлением ВСУ на Херсон" остается крайне странной.

Украина по-прежнему хранит молчание о ходе наступления ВСУ (в сводках Генштаба говорится лишь о наступлении российских войск на этом направлении - на Высокополье и Потемкино).

Оперативное командование "Юг" говорит об ударах авиации и артиллерии "по командным и опорным пунктам, составам и логистически-транспортным мощностям" противника, но не о наземных операциях.

Также как и руководитель пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, которая заявила, что в результате обстрела мостов со стороны ВСУ российские войска лишились возможности перебрасывать резервы через Днепр. При этом у них еще остаются транспортные пути, но все они находятся под огневым контролем украинской армии.

О ходе наземной операции из официальных украинских источников не говорит никто.

Лишь Арестович призывает всех подождать, намекая, что на юге происходит что-то важное, но результаты могут быть не быстро.

Зато российская сторона в ежедневном режиме и подробно освещает ход событий со своей, естественно, точки зрения.

Минобороны заявляет, что наступление захлебнулось, атаки везде отбиты с большими потерями для украинской армии.

Министр обороны РФ Шойгу утверждает, что цель действий ВСУ на юге - "создание у Запада иллюзии способности Киева противостоять России".

Наиболее подробно о ситуации пишут российские телеграм-каналы, хотя, конечно, никаких подтверждений их рассказам нет (кроме видео с подбитой техникой, по которому трудно составить общее впечатление о положении на фронте).

По их утверждению наступление ВСУ практически везде остановлено и идут позиционные бои, а на некоторых участках армия РФ уже перешла в контрнаступление. За исключением одного направления - около Давыдов Брода. Там еще в первый день украинские войска смогли долбится наибольших успехов, взяв село Сухой Ставок и еще ряд населенных пунктов. И сейчас пытаются дальше вклинится в линию обороны РФ, войдя в небольшое село Безыменное. В тоже время, российские телеграмм-каналы утверждают, что вскоре после этого село было стерто с лица земли массированной бомбардировкой российской авиации. Также пишут о плотном огне россиян, по передовым отрядам ВСУ.

Но, повторимся, никаких других подтверждений этой информации нет.

Источники "Страны" среди украинских военных говорят, что на тех участках, где они находятся, ВСУ действительно не ведут наступательных действий и перешли к позиционным боям из-за массированного огня противника.

Впрочем, все это не означает, что наступление возобновлено не будет. Слишком большие ставки уже сделаны на "удар на Херсон" и за ним внимательно следит весь мир.

Американский "Институт изучения войны" пишут, что украинские атаки не увенчаются успехом или провалом за день или неделю - давая понять, что наступательные действия и попытки прорвать оборону российской армии будут продолжаться и дальше.

Также, как следует из заявлений украинских официальных лиц, а также из сообщений с мест, продолжают наносится удары по переправам через Днепр, чтоб обрезать снабжение российской группировки. И они наверняка будут продолжены.

Таким образом, тактика украинских войск, насколько можно судить, заключается в постепенном продавливании обороны россиян с одновременным созданием проблем с подвозом боеприпасов и резервов. И, со временем, это может привести к ослаблению обороны армии РФ и вынудит ее начать отступать.

Но вопрос в том, хватит ли сил у Украины (и людей, и техники, и боеприпасов) на это постоянное давление (у наступающей стороны потери, как правило, больше, чем при обороне), какие в реальности есть силы у РФ на правом берегу Днепра (известно, что в последние месяцы туда немало было перекинуто войск) и действительно ли удастся полностью перерезать коммуникации россияне через Днепр.

Соответственно, тактика россиян, насколько можно судить - зеркальна украинской: попытаться "перемолоть" силы ВСУ, которые ведут наступления, нанести им большие потери, а затем, если получится, перейти в контрнаступление и отодвинуть линию фронта от Днепра, чтоб обезопасить мосты от ударов ВСУ.

Немецкое издание Deutshe Welle приводит мнение западных экспертов о ситуации на юге Украины.

Британский эксперт Джастин Крамп считает, что это "вполне значимое общевойсковое наступление, направленное на то, чтобы добиться хотя бы ограниченного прорыва линии фронта с Россией".

"Похоже, по масштабам эта наступательная операция действительно соответствует тому, чего хотел украинский президент, но положение на фронте пока еще скрывает дымовая завеса", – считает он.

А Брэдли Боумэн из американского аналитического центра Фонд демократий считает, что Украина пошла на это наступление "под давлением".

"С января 2021 года Украина только от США получила военную помощь на 13,5 млрд долларов, и сейчас Киев находится под давлением, поскольку от него ожидают, что украинская армия будет не просто держать оборону, но и перейдет в наступление", – сказал Боумэн.

Запорожская АЭС. Сегодня много обсуждают вчерашний визит на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Причем со стороны Украины идут сигналы явно негативные. "Энергоатом" сегодня сообщил, что на станции спрятали российские войска и не допустили в эти помещения наблюдателей. А военные грузовики выдали за средства химической защиты, хотя там, по заявлению украинской госкомпании, находится оружие.

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что россияне вывезли всю военную технику с территории Запорожской АЭС. Около 100 единиц переместили на завод "Атомэнергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах.

Советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал тот факт, что эксперты МАГАТЭ не призвали Россию вывести войска со станции. А вместо этого общались там с представителями "Росатома".

"Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе", – сделал вывод Подоляк.

Также он считает, что "за два часа объемную экспертизу провести невозможно".

Скептически высказался о визите МАГАТЭ и Зеленский

"Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ. Главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ", – сказал Зеленский.

То есть, судя по всему, украинские власти подозревают, что МАГАТЭ по итогам визита подготовит в целом благоприятный для РФ доклад и не призовет россиян к выводу войск из района станции.

Впрочем, сам Рафаэль Гросси пока не делает каких-то конкретных выводов публично. Он заявил, что "физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз". Но пока неизвестно, случайно или намеренно.

Делегация уже осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков АЭС и другие элементы. По словам Гросси, группа экспертов останется на станции до 4 или 5 сентября для оценки ситуации.

Обеспокоенность за безопасность ЗАЭС сохранится, пока ситуация не стабилизируется, заявил Гросси. Он, как оказалось, стал свидетелем обстрелов станции во время своего визита.

"Были моменты, когда было очевидно, что стреляют: пулеметный огонь, минометы. Два-три раза было действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", — сказал глава МАГАТЭ.

Назначенные Россией "власти" Энергодара сегодня заявили, что обстрелы Запорожской АЭС после визита международных экспертов прекратились. Напомним, в РФ обвиняют в обстрелах Украину, Украина, в свою очередь, обвиняет Россию.

Донбасс. Сводки Генштаба сообщали сегодня о том, что под Бахмутом были отбиты атаки РФ - на Бахмутское, сам Бахмут, Веселую Долину и Майорск.

К вечеру командование ВСУ заявило, что под Зайцево и Майорском продолжаются бои. Там идут на штурм подразделения "кадыровцев".

В районе Авдеевки были штурмы Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки. Они также отражены.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что "взломана эшелонированная оборона" на Донбассе и захвачены Пески (о чем, впрочем, там уже заявляли).

По всем прифронтовым городам продолжались сегодня обстрелы: прилеты были в Харькове и в области, в Николаеве, в Херсоне под обстрел попал жилой дом, в Донецке удар пришелся прямо по центру города - около Драмтеатра и памятника Пушкину.

Перспективы войны и мира

В США продолжают обсуждать вчерашнее заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав".

По мнению "Института изучения войны", это говорит о том, что Кремль не отказался от намерений захватить всю Украину. И создает новые силы - чтобы ввести их в бой осенью и зимой 2022 года.

В Украине уже посчитали, сколько россияне смогут выставить. Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что РФ может отправить на войну еще 350 тысяч солдат, которые сейчас несут службу в Сирии, Армении, Таджикистане и других местах.

При этом перед Украиной вопрос пополнения рядов тоже стоит всерьез. Страна потеряла на войне с Россией сотни тысяч погибшими, заявил бывший замкомандира Сил спецопераций Сергей Кривонос. Источник своей информации он не озвучил.

При этом, он не уточнил - имеются ли в виду потери среди военных или среди и военных, и гражданских (судя по всему, речь идет и о военных, и о гражданских).

В мире также все громче раздаются голоса о том, что конфликт может выплеснуться за пределы Украины.

В МИД РФ заявили, что растет степень вовлеченности США в военную поддержку Киева. Замглавы ведомства Рябков заявил, что "это опасная тенденция". По его словам, "США отделяет тончайшая грань от того, чтобы стать стороной конфликта в Украине".

И неожиданно Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну.

"Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни", - сказал Франциск, выступая в Ватикане.

Экономика и санкции

Сегодня министры финансов стран G7 (США, Канада, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония) одобрили план по введени. потолка цен на российскую нефть.

Что о нем известно:

1. Потолок будет введён с 5 декабря (на нефтепродукты с 5 февраля). Это время, когда вступает в силу нефтяное эмбарго Европы против России. То есть эти процессы синхронизируются, и санкции, видимо, будут откорректированы с учетом условий "потолка".

2. Объявленная цель - сдержать мировые цены на нефть, а также, как заявил минфин США, нанести "мощный удар по финансам России" и ее способности финансировать войну в Украине.

3. Сам размер "потолка" ещё не определён.

4. Главная проблема решения о "потолке" - то, что о нем приняли договорились только члены большой семёрки (то есть - страны Запада + Япония) и, соответственно, для других стран это решение не указ. Кроме тех, кто к нему присоединится добровольно. При том, что Россия сейчас все больше продаёт нефть не на Запад, а в страны Азии (Индию и Китай).

5. Как Запад собирается решать эту проблему?

Во-первых, пытается договорится с Индией и Китаем. Хотя от последних пока не поступало подтверждений готовности присоединиться к потолку.

Во-вторых, и в главных, основным механизмом принуждения незападных стран к соблюдению "потолка цен" будет запрет на обслуживание морских поставок нефти - в случае, если она закупается по более высокой цене.

Речь идёт о страховании и финансировании танкерных перевозчиков. То есть, такие перевозчики не смогут ни застраховать свои танкеры, ни кредит взять. Но, опять же, этому решению подчиняются, по идее, только западные страховые компании и банки. Будут ли к этим мерам присоединяться страховщики и банкиры из других стран - вопрос.

6. Россия уже предупредила, что не будет поставлять нефть по ограниченным ценам. То есть, показывая, что те страны, которые к этому решению присоединятся, получат не дешёвую нефть, а наоборот, рост цен на неё - из-за ограничения поставок российского топлива.

Но, повторимся, главный вопрос - присоединятся ли к "потолку" Индия и Китай. Если нет - то смысл самого решения потеряется. Если да - то вопрос насколько Россия в реальности готова резко прекратить поставки нефти практически по всему миру.

Видимо, оставшееся до декабря время с Азией будут работать и пытаться склонить на свою сторону. Апеллируя к тому, что снижение цен на нефть ее главным азиатским потребителям будет экономически выгодно.

Другой вопрос - что им предложит Россия. Если речь пойдет о новых скидках и одновременно - перекрытии крана для стран "Большой семерки", общие цены на нефть могут подскочить еще сильнее, что даст Индии и Китаю весомые экономические преимущества перед их основными конкурентами.

Тем временем в Еврокомиссии уже предлагают установить еще один потолок - на стоимость газа российского происхождения. "Пришло время ввести ограничения цен на трубопроводный газ, поставляемый из России в Европу", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Зампред Совбеза РФ Медведев ответил на ее слова так: "Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет".

Как с этим справится Европа - пока вопрос. Розничные цены на топливо в Германии, например, сегодня выросли - после отмены государственной скидки на летние месяцы. В некоторых случаях рост составил почти 50 евроцентов. Дизель, например, в Германии сейчас стоит 2,19 евро.

Также растут тарифы на электроэнергию, а впереди - рост цен на отопление. Маркер этой ситуации - соцопросы, согласно которым в Германии падает число сторонников санкций против России.

За сохранение санкций, даже при условии, что это будет сопряжено с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики Германии, сейчас выступают 53% немцев, говорится в свежем соцопросе Deutschlandtrend.

При этом сразу после вторжения РФ в Украину в марте 2022 года, в поддержку санкций против Москвы высказывались 66% респондентов. Их число уменьшалось на два процента в месяц. И, надо думать, с наступлением холодов этот процесс может ускориться.

Но это Германия, где санкции поддерживаются государственной властью и практически всеми крупными медиа. Если же взять Венгрию, где руководство против отказа от энергоносителей из РФ, там картина другая.

Правда, речь идет об оружии, но легко догадаться, что данная логика распространится и на санкции.

В исследовании аналитического центра Századvég говорится, что 81% венгров против того, чтобы ЕС и его государства-члены направляли оружие в Украину. И такой же уровень сопротивления запрету на въезд российских туристов. Только 16% и 17% респондентов согласны с двумя предложениями.

"Подавляющее большинство венгров хотят видеть мир в соседних со своими странами, однако, по их мнению, вооружение Украины имеет противоположный эффект, и фактически это способствует продолжению войны, что приводит к дальнейшим человеческим жертвам и ослаблению экономики Европы через генерацию военной инфляции", - говорится в исследовании.