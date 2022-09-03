В субботу, 3 сентября, в Украине идет уже 192-й день войны с Россией.

Оперативное командование "Юг" говорит об ударах авиации и артиллерии "по командным и опорным пунктам, составам и логистически-транспортным мощностям" противника в Херсонской области.

Продолжаются бои под Бахмутом, Зайцево и Майорском, а также в районе Авдеевки.

По всем прифронтовым городам продолжаются обстрелы.

Что касается визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, то делегация уже осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков АЭС и другие элементы. Группа экспертов останется на станции до 4 или 5 сентября для оценки ситуации.

В Офисе президента раскритиковали тот факт, что в МАГАТЭ не призвали Россию вывести войска со станции, а вместо этого общались там с представителями "Росатома".

Подробнее об этом читайте в итогах за 2 сентября.

Ниже новости за сегодня. Материал обновляется.

3 сентября

9.34 Британская разведка в утренней сводке пишет, что с 29 августа ВСУ возобновили наступательные операции на юге Украины.

Идет "продолжающееся наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области".

Цели операции Британия называет "ограниченными" - то есть, входит ли в них занятие Херсона неизвестно.

Но "силы Украины, вероятно, добились определенной степени тактической внезапности; используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах".

Поскольку боевые действия также продолжаются в секторах Донбасса и Харькова, ключевым вопросом для российского командования будет, куда направить силы оперативного резерва.

09.17 Украинская ПВО сбила пять ракет "Калибр" над городом Днепр сегодня ночью. Об этом заявил мэр Борис Филатов.

8.57 Сегодня ночью было несколько прилетов по предприятиям в Славянске и Краматорске, сообщил губернатор Павел Кириленко.

8.34 Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района Харькова. Прилетело рядом с одной из школ.

Пострадавших нет. В школе выбиты стекла, сообщил мэр Игорь Терехов.

На видео - взлет ракет из Белгородской области.

8.32 Заявленная вчера тишина в Энергодаре окончилась - этой ночью назначенные Россией "власти" сообщили о новых прилетах.

По словам "замглавы администрации" Рогова, была перебита Днепровская ЛЭП. В районе АЭС было несколько взрывов. Станция не пострадала, но переведена на автономный режим работы.

Также он сообщил о неких лодках с вооруженными людьми, которые вышли с подконтрольной Украине территории. Была поднята авиация - вертолеты, заявил Рогов.

Украина и Россия пока официально этого не комментировали.

8.20 Немного занимательной энергетики из Британии, где вдвое подорожало электричество.

- Британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, пишет Daily Mail.

"Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - пишет издание.

- 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, рассказали Bloomberg в промышленной организации MakeUK.

8.11 Сводка Генштаба ВСУ на утро 3 сентября. Главное:

1. Противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты.

2. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

3. В сегодняшний сводке - много сообщений об ударах по российским силам. Авиация совершила 40 боевых вылетов, "Байрактар" уничтожил две единицы бронетехники с экипажами.

Также несколько единиц уничтожено ракетами, наносились артиллерийские удары по живой силе противника и военным складам.