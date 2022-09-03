Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, в котором заявил, что "засиделся" на своей должности. Ролик он опубликовал в соцсетях.

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете... Думаю, мое время пришло, пока меня не выгнали", — сказал Кадыров.

Также он заявил, что уже нужно начинать думать об уходе.

"Что это - реальные намерения уйти, троллинг или же обида на какие-то решения Кремля пока непонятно", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в конце августа СБУ объявила о подозрении Кадырову и двум его соратникам за военные преступления чеченцев под Киевом.

Также мы писали о том, что Кадыров после обвинений СБУ предложил украинской спецслужбе назвать место, куда ему явиться.

Кроме того, сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Рамзан Кадыров в начале февраля пообещал Путину убить президента Зеленского.