СБУ объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову и двум его соратникам. Сообщается, что он лично в феврале-марте 2022 года руководил разработкой и планированием отдельных военных операций чеченцев на территории Украины.

Спецслужба заявляет, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны:

Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики РФ;

Даниила Мартынова, заместителя начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике;

Хусейна Межидова, командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Сообщается, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната, где было взято в заложники около 500 человек, среди которых более сотни лежачих больных. Оттуда чеченцы вели огонь, заминировав подходы к зданию.

А по приказу Межидова в период с 25 февраля по 13 марта происходил захват в заложники почти двух сотен жителей Гостомеля, некоторые из которых погибли.

Оба соратника Кадырова обвиняются в удержании гражданских, нарушении правил обращения с гражданским населением и использовании их в качестве "живого щита". А Хусейн Межидов – еще и в ограблении гражданских лиц.

Кадыров обвиняется по трем статьям:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

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