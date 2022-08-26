Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на уголовное дело, возбужденное Службой Безопасности Украины.

Обвинение (участие в войне против Украины), по сути, глава признал и попросил назвать адрес, куда приехать на допрос, чтобы "разобраться".

Об этом Кадыров заявил в своем Telegram-канале, в формате голосового сообщения.

"Господа сбушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист... Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции и буду освобождать тех людей, которых вы мучили, над которыми издевались все эти годы", - сказал Кадыров.

Он добавил, что если бы "взял Киев", то "и квнщик Зеленский и ему подобные были бы в подвале на допросах" и предложил поблагодарить Путина за то, что тот "не даёт взять Киев".

Ранее СБУ установила личность друга Кадырова, который пытал детей во время оккупации Киевской области.

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