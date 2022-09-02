Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главное для ВСУ на юге не наземное наступление, а удары "Хаймарсами", управляемыми снарядами Excalibur и авиационными ракетами Harm.

Об этом советник Андрея Ермака несколько раз повторил в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

По его словам, дальнобойные средства поражения, а также разведка с выявлением приоритетных целей - это главные преимущества украинской армии в Херсонской области.

Арестович считает, что украинская разведка работает лучше российской. И в сочетании с применением ударных комплексов дает наилучший результат для ВСУ.

"Наша задача - выявить и накрыть, что с успехом и происходит пятые сутки. Не стоит ожидать от нас храбрых наступлений, как у них в Лисичанске и Северодонецке... Мы будем реализовывать свои преимущества", - заявил советник Офиса президента.

"То есть, судя по словам Арестовича, стратегия Киева заключается в том, чтобы под градом ударов из "Хаймарсов" заставить россиян самостоятельно покинуть Херсонскую область или по крайней мере правый берег Днепра. Без ввязывания в крупномасштабные наземные сражения, где у РФ как раз есть преимущество, как признал советник Банковой. Если так, то контрнаступление Украины на юге может действительно растянуться на очень долгий срок", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Также Арестович спрогнозировал в ближайшие недели усиление боев на Донбассе в связи с "приказом Путина взять Донецкую область до 15 сентября". О существовании этого приказа заявляли в Генштабе Украины, в России же никто этой информации не подтверждал.

Советник Офиса президента считает, что 3-й армейский корпус РФ будут перебрасывать на донбасское направление. Также будет усиление боев под Запорожьем.

Напомним, в пятницу, 2 сентября, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по командным пунктам, складам, переправам и позициям россиян на юге Украины. Кроме того, продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

Ранее мы писали, что информацию о наземных передвижениях войск украинская сторона не афиширует, чтобы не подвергать опасности уже освобожденные населенные пункты.