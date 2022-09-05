В Минобороны России утверждают, что украинские военные во время "попыток закрепиться на участках Николаево-криворожского направления потеряли 11 танков, 15 бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат".

Об этом сообщают российские СМИ.

Вчера, напомним, появилось фото с поднятием украинского флага над больницей в Высокополье. Как заявлялось, оттуда российские войска были выбиты. Официально это в РФ никак не комментировали.

В тоже время российские телеграмм-каналы вчера подтвердили отступление российских войск из Высокополья с целью избежать окружения. Правда, потом писали о контратаке армии РФ и о том, что бои в районе этого населённого пункта ещё продолжаются.

Отметим, что в сообщениях Генштаба ВСУ о ходе наземного наступления украинской армии на Херсонском направлении ничего не говорится.

Ранее в ВСУ рассказали, как украинский "Бук" сбил российский самолет без единой ракеты.

Как писала "Страна", исследователь спутниковых снимков заявил, что в результате ударов ВСУ обрушился мост в Новой Каховке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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