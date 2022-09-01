В минобороны РФ обвиняют Украину в попытке отбить Запорожскую АЭС с помощью десанта накануне визита делегации МАГАТЭ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее о высадке десанта в Энергодаре сообщали местные оккупационные "власти".

По заявлению минобороны РФ, в 06:00 "украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС".

Там сообщают, что приняты "меры по уничтожению" десанта, и заявляют, что эта операция направлена на срыв миссии МАГАТЭ на станцию.

Отметим, что ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал об автоматных очередях в городе. А глава Никопольской ВГА Евгений Евтушенко писал о вертолетах противника над Энергодаром.

Ранее губернатор Запорожской области сообщал, что из-за российских обстрелов миссия МАГАТЭ не может попасть в Энергодар.

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