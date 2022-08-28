Третий и пятый микрорайоны оккупированного Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС, находятся под обстрелом.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто", - написал он.

Кроме того, Telegram-каналы публикуют видео последствий обстрела Энергодара. На одном из видео можно заметить, как горят машины во дворе дома, который обстреляли.

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