Оккупированный Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, подвергся очередному обстрелу в преддверии визита миссии МАГАТЭ, которая уже выехала из Киева.

Украинский мэр города Дмитрий Орлов опубликовал фото последствий обстрела и сообщил, что под ударом оказалось здание Энергодарского городского совета.

В обстреле стороны снова обвинили друг друга. Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что "на противоположном берегу армия России обстреливает Энернодар" для создания "соответствующей картины для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища".

А российские СМИ заявили, что удар якобы был нанесен украинским дроном-камикадзе, и опубликовали видео последствий. Назначенные РФ "власти" оккупированного Энергодара заявляют, что за сутки по городу было совершено 60 ударов из БПЛА и артиллерии, в нанесении которых местные "власти" обвиняют Украину.

При этом сообщается, что радиационный фон в Энергодаре после обстрелов находится в норме, пострадавших нет.

Тем временем появились фото выезда из Киева автомобильной колонны с миссией МАГАТЭ. Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что миссия проведет на ЗАЭС "пару дней".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает по итогам визита миссии МАГАТЭ демилитаризации территории ЗАЭС с выводом российских военных, их техники и сотрудников "Росатома". А также добавил, что станция должна вернуться под контроль Киева.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявлял, что Россия намеренно обстреливает коридоры для проезда МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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