После обстрела оккупированного Энергодара вечером в воскресенье, 28 августа, пострадали девять человек, двое из них тяжелом состоянии и находятся в реанимации.

Об этом сообщает назначенный РФ "глава администрации" Евгений Балицкий.

По его словам, 25 машин, припаркованных во дворах, сгорело, еще 40 посечены осколками. Выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир.

Украина вчера обвинила в обстреле самих же россиян, которые контролируют Энергодар. Оккупационные "власти" заявляют, что обстрел велся с позиций ВСУ гаубицей М777.

Напомним, что именно в Энергодаре находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Туда уже выехала миссия МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.