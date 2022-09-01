Губернатор Запорожской области Александр Старух заявил, что миссия МАГАТЭ из-за обстрела не может попасть в Энергодар.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, россияне ведут обстрел маршрута, по которому делегация агентства должна проехать на ЗАЭС.

"Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности", - написал глава области.

Тем временем назначенные РФ "власти" захваченных районов Запорожской области заявляют о высадке украинского десанта в районе Энергодара. По словам "замглавы администрации" Владимира Рогова, по десанту работает авиация.

Отметим, что ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал об автоматных очередях в городе. А глава Никопольской ВГА Евгений Евтушенко писал о вертолетах противника над Энергодаром.

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