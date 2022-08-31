МАГАТЭ хочет, чтобы ее инспекторы постоянно находились на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление главы организации Рафаэля Гросси.

По его словам, инспекторы ООН получат доступ к ЗАЭС в четверг и попытаются установить там постоянное присутствие.

"Мы готовимся к настоящей работе, которая начнется завтра... Мы попытаемся установить постоянное присутствие агентства (на ЗАЭС - ред.), начиная с этого момента", - сказал Гросси.

По его словам, миссия отправилась к месту после полугода "напряженных усилий". Он добавил, что ее члены намерены провести там несколько дней. Гросси также заявил, что перед ними стоит важная задача оценить реальную ситуацию и, насколько это возможно, стабилизировать ее.

Ранее мы сообщали, что миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье, выдвинувшись из Киева сегодня утром.

Также мы рассказывали о том, как президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.