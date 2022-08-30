Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Офиса президента.

Как пишет CNN, встреча состоялась в то время, когда Украина и Россия продолжают обвинять друг друга в обстрелах территории вокруг Запорожской атомной электростанции в преддверии запланированного на этой неделе визита делегации МАГАТЭ, ответственного за ядерную безопасность при ООН.

Зеленский сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ в Украине является срочной и что Украина хочет, чтобы ее команда сделала больше, чем просто провела инспекцию на АЭС.

Зеленский выразил надежду, что делегация "найдет возможность благодаря нашим спецслужбам, благодаря коридорам безопасности добраться до станции и сделает все возможное, чтобы избежать всех этих угроз в глобальном масштабе".

"Наверное, сегодня это один из самых приоритетных вопросов относительно безопасности Украины и мира", — сказал Зеленский.

Он обвинил российских военных в "создании больших рисков, касающихся взрывов, выхода из строя ядерных реакторов, рисков отключения блоков Запорожской АЭС от нашей сети, рисков отопительного сезона для наших граждан".

Зеленский призвал МАГАТЭ сделать больше, чем просто инспектировать станцию, заявив, что необходимы стратегические решения "относительно срочной демилитаризации станции, вывода всех, любых, военнослужащих РФ со взрывчаткой, с любым видом оружия".

Зеленский настаивал на том, чтобы этот район стал демилитаризованной зоной и произошел переход сттанции под полный контроль украинского государства.

Ранее "Страна" писала, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра.

Между тем сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, чтобы предложить проход миссии МАГАТЭ через подконтрольные РФ территории - Крым и ОРДЛО.