Европейский Союз передаст Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты людей от потенциального радиационного облучения.

Об этом сообщает CNN.

По данным сайта телеканала, таблетки будут использовать в "ограниченных сценариях, чтобы избежать поглощения вдыхаемого или проглатываемого радиоактивного йода щитовидной железой".

Как отметили в Еврокомиссии, таблетки были запрошены украинским правительством для "повышения уровня защиты" вокруг Запорожской АЭС.

"Никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий. Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", — прокомментировал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Между тем международная миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев, откуда вскоре направится на захваченную Запорожскую АЭС.

Как сообщил в соцсети советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, российская армия умышленно обстреливает коридоры для проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.