Миссия МАГАТЭ в составе 14 человек, выехавшая 29 августа из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится 4 дня: с 31 августа по 3 сентября.

30 августа в Киеве глава МАГАТЭ и делегации, которая едет на АЭС, Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба", – сказал Зеленский на встрече.

Президент также призвал к срочной демилитаризации станции и выводу с ее территории всех российских военных со взрывными веществами и оружием.

"Мы доверяем вашим специалистам. Мы хотим, чтобы была не только проверка - это тактические действия, а есть стратегические решения. Станция находится в украинской собственности и контролируется украинскими специалистами", - обратился к делегации президент.

Напомним, сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, чтобы предложить проход миссии МАГАТЭ через подконтрольные РФ территории - Крым и ОРДЛО.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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