Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье, выдвинувшись из Киева сегодня утром. Об этом сообщает Reuters.

Местные СМИ публикуют видео приезда в Запорожье делегации МАГАТЭ. Далее ей придётся пересечь линию фронта через пункт пропуска близ Васильевки (где обычно стоят огромные очереди).

И после этого она поедет на Энергодар, чтоб посетить Запорожскую АЭС.

Назначенные россиянами "власти" заявили, что миссия МАГАТЭ находится в очереди на пункте пропуска на территории, подконтрольной Украине из-за отказа делать специалистам спецпропуска, чтобы те быстро попали на ЗАЭС. Оккупанты добавили, что ожидают прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября

В частности, об этом написал в Телеграм-канале коллаборант Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета оккупированной Запорожской области Украины.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами - Ред.) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут".

Рогов отметил, что участники миссии "могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России".

Напомним, миссия МАГАТЭ, возглавляемая главой организации Рафаэлем Гросси, намерена проинспектировать Запорожскую АЭС после того, как в течение последнего месяца ее территория неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняли друг друга.

Также оккупированный Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, подвергся очередному обстрелу в преддверии визита миссии МАГАТЭ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает по итогам визита миссии МАГАТЭ демилитаризации территории ЗАЭС с выводом российских военных, их техники и сотрудников "Росатома". А также добавил, что станция должна вернуться под контроль Киева.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявлял, что Россия намеренно обстреливает коридоры для проезда МАГАТЭ на ЗАЭС.

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