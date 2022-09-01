Утром в четверг, 1 сентября, Энергодар оказался под обстрелом прямо накануне визита миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на ЗАЭС сегодня.

В сети появились фото последствий прилетов.

Мэр Дмитрий Орлов сообщил в Telegram-канале о минометных ударах по городу примерно с пяти утра.

Есть попадания по гражданским объектам и пострадавшие. Слышны автоматные очереди. Кто ведет огонь - Орлов не уточнил.

Оккупационная "администрация" говорит, что идет "массированный артиллерийский обстрел жилых районов города", и обвиняет в этом украинскую сторону.

Напомним, вчера Энергодар также подвергался очередным обстрелам, тогда стороны также обвинили друг друга.

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