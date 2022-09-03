Швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте утверждает, что мост в Новой Каховке обрушился.

Снимок он опубликовал в Twitter.

"Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – написал он.

Официальной информации на этот счет нет.

Опергруппировка "Каховка" еще 28 августа утверждала, что в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

В Херсоне сегодня также сообщают о прилетах и пожарах в городе.

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