В течение вчерашнего дня ВСУ нанесли удар по 4 пунктам управления вражеских войск и 4 транспортным артериям на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Удары наносились по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование, сообщают в ВСУ.

Кроме того, украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага. В результате уничтожено 117 человек личного состава и более 30 единиц техники противника: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня "Град", самоходная пушка "Гиацинт-С", самоходная гаубица "Мста", 18 единиц автобронетехники и 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ сообщили, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, заявляя лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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