Почти 50 тысяч человек и две тысячи танков. Генштаб ВСУ озвучил потери РФ на 4 сентября
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 4 сентября.
Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 49 500 (+450) человек,
- танки - 2 049 (+15) единиц,
- боевые бронированные машины - 4 430 (+27),
- артиллерийские системы - 1 147 (+13),
- РСЗО - 294 (+1),
- средства ПВО - 156 (+3),
- самолеты - 236 (+1),
- вертолеты - 206 (+1),
- крылатые ракеты - 203 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0),
- автоцистерны и автомобильная техника - 3 276 (+8),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 864 (+0),
- специальная техника - 106 (+1).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Донецком и Криворожском направлениях.
По данным ВВС, Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов.
Как говорил генерал Марченко, россияне хотят захватить Кривой Рог и взять Николаев в кольцо.
Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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