Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 4 сентября.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 49 500 (+450) человек,

танки - 2 049 (+15) единиц,

боевые бронированные машины - 4 430 (+27),

артиллерийские системы - 1 147 (+13),

РСЗО - 294 (+1),

средства ПВО - 156 (+3),

самолеты - 236 (+1),

вертолеты - 206 (+1),

крылатые ракеты - 203 (+0),

корабли/катера - 15 (+0),

автоцистерны и автомобильная техника - 3 276 (+8),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 864 (+0),

специальная техника - 106 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Донецком и Криворожском направлениях.

По данным ВВС, Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов.

Как говорил генерал Марченко, россияне хотят захватить Кривой Рог и взять Николаев в кольцо.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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