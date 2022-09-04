Генштаб ВСУ сообщил общие потери противника на 4 сентября. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 4 сентября.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

  • личный состав - около 49 500 (+450) человек,
  • танки - 2 049 (+15) единиц,
  • боевые бронированные машины - 4 430 (+27),
  • артиллерийские системы - 1 147 (+13),
  • РСЗО - 294 (+1),
  • средства ПВО - 156 (+3),
  • самолеты - 236 (+1),
  • вертолеты - 206 (+1),
  • крылатые ракеты - 203 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0),
  • автоцистерны и автомобильная техника - 3 276 (+8),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 864 (+0),
  • специальная техника - 106 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Донецком и Криворожском направлениях.

По данным ВВС, Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов.

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